Рецепт: шакшука - ідеальний сніданок з овочів та яєць

FoodOboz 09:00, 7.06.2020

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих і смачних сніданків, приготованих популярними фудблогерами. Сьогодні пропонуємо сніданок від Тетяни @narutainlondon, який прикрасить ваш недільний ранок.

Складові

  • 4 яйця

  • 1 цибулина

  • 1 солодкий болгарський перець

  • 2 помідори

  • 2 зубчики часнику

  • 2-4 ст.л. томатної пасти

  • свіжа зелень

  • оливкова олія

  • сіль і спеції за смаком

Приготування

  • Для початку підготуйте овочі, порізавши все невеликими кубиками.

  • Далі візьміть сковороду, прогрійте її та додайте оливкової олії.

  • Обсмажте на ній цибулю і часник до прозорості, додайте болгарський перець і готуйте до м'якості останнього.

  • Далі вводимо томати, а через 2-3 хвилини – томатну пасту або кетчуп. Трохи посоліть і додайте спеції на власний смак.

  • Доведіть овочеву суміш до кипіння і зробіть чотири поглиблення, в кожне з яких акуратно розбийте по одному яйцю.

  • Зменшіть вогонь і продовжуйте томити шакшуку під кришкою, поки яйця не досягнуть необхідного ступеня готовності.

  • Коли шакшука буде готова, присипте її свіжою зеленню і подавайте на стіл прямо в сковороді.

  • Смачного!

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