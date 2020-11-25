Это удивительно простой салат, который идеально подойдет, как для ежедневного, так и праздничного меню. В нем есть небольшая хитрость. Тыкву, которая нравится далеко не всем, я маскирую при помощи апельсина и корицы. Получается просто божественно. Чтобы дополнительно усилить вкус этого салата, добавляйте в него не простые панировочные сухари, а с добавлениями специй. Именно так сделал я – получилось очень вкусно!

КАК ПРИГОТОВИТЬ САЛАТ С ТЫКВОЙ И ХУРМОЙ

Кухня

Европейская

Время подготовки

5 минут

Время приготовления

10 минут

Порции

2

ИНГРЕДИЕНТЫ

200 г Тыква

1 шт. Хурма (небольшая)

150 мл Сок апельсина

1-2 щепотка Корица (молотая)

100 г Йогурт (домашний на закваске ТМ GOODFOOD)

1 ч. л. Мед

2 ч. л. Панировочные сухари (крупные)

2 веточки Мята (для украшения)

САЛАТ С ТЫКВОЙ, ХУРМОЙ: ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ

Тыкву (200 г) чистим от кожуры, режем кубиками размером приблизительно 1 см.

Выдавливаем сок апельсина (150 мл) в небольшую кастрюльку, добавляем кубики тыквы, корицу (1-2 щепотки), доводим до кипения и варим на маленьком огне, пока тыква не станет мягкой. Тут важно уловить момент, когда снаружи кусочки тыквы будут мягкими, а внутри немного твердыми. У меня ушло на это около 15 минут. Снимаем с огня и достаем тыкву из сока.

Хурму (1 шт.) чистим от кожуры и режем небольшими кусочками или тоже кубиками.

В небольшой емкости йогурт (100 г) смешиваем с медом (1 ч. л.).

В салатнике смешиваем тыкву, хурму, добавляем йогуртовую заправку, посыпаем салат панировочными сухарями (2 ч. л.) и украшаем листиками мяты.

Готовить - это просто!

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