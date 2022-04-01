Один из самых простых, полезных и вкусных продуктов – картофель. Стоит отметить, что из него можно приготовить очень иного вкус и сытных блюд. начиная от пюре, заканчивая салатами, пирогами, варениками и зразами.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился своем YouTube-каанале сайте рецептом очень вкусного картофеля по-селянски, который вы приготовите всего за 30 минут в духовке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Ингредиенты:

Картофель – 500 г

Чеснок – 4-5 зубчиков

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Подсолнечное масло – 2-3 ст. л.

Тимьян – 2-3 веточки

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель помойте, и отварите целиком до полуготовности.

2. Затем достаньте картофель из кастрюли и обсушите бумажными полотенцами.

3. После разрежьте каждую на 4 части.

4. Переложите в форму для запекания, влейте 2-3 ст. л. подсолнечного масла и выложите частички картофеля в 1 слой.

5. На картофель выложите 2-3 веточки свежего тимьяна.

6. Поставьте картофель в духовку на 10-15 минут при 210 С.

Подавать блюдо лучше всего горячим, можно с разными соусами.

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