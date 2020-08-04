Стевия вместо сахара: озвучены важные преимущества для здоровья

Стевия – это растение, которое относится к семейству Астровые. Ее листья являются естественным источником подсластителя, который, имея низкое количество калорий, более сладок, чем традиционный сахар.

Также она содержит минералы, фитонутриенты, витамины, микроэлементы и эфирные масла, которые придают ей ряд питательных и лечебных свойств, сообщает todo-mail.com.

Стевия улучшает работу желудочно-кишечного тракта

В отличие от других подсластителей, стевия устойчива к воздействию температур. При этом она не имеет побочных эффектов или противопоказаний, если ее потребление умеренное. Рекомендуемая суточная норма составляет 4 мг на кг массы тела. Однако лучше проконсультироваться с врачом перед ее использованием во время беременности или приема лекарств от диабета.

Преимущества стевии для здоровья

Стабилизирует уровень глюкозы в крови

Регулярное употребление стевии в качестве заменителя сахара стабилизирует уровень глюкозы в крови (препятствуя ее усвоению), способствует естественному производству инсулина на уровне поджелудочной железы и увеличивает его стойкость.

Борется с проблемами ротовой полости

Стевия помогает бороться с гингивитом (воспалением десен) и язвами во рту. Она способна подавлять размножение и развитие инфекционных микроорганизмов, уменьшая зубной налет и улучшая общее состояние полости рта. Чай со стевией можно использовать для полоскания или добавлять несколько капель в зубную пасту перед чисткой.

Укрепляет волосы

Стевия восстанавливает и омолаживает волокна волос. Это особенно актуально для тех, у кого они тонкие и тусклые, а также очень сухая кожа головы. Ее можно использовать в качестве дополнения к обычному шампуню или кондиционера.

Уменьшает изжогу и расстройство желудка

Чай со стевией уменьшает дискомфорт и изжогу, борется с расстройством желудка и улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

Снижает артериальное давление

Согласно нескольким исследованиям, проведенным в течение 1-2 лет среди пациентов с гипертонической болезнью, известно, что стевия способна снижать и стабилизировать кровяное давление. Выпивая 2 чашки чая в день, можно эффективно бороться с этой проблемой.

Может помочь укрепить кости

Исследование, проведенное на нескольких птицефермах, показало, что, добавив определенное количество порошка листьев стевии в рацион птицы, удалось значительно увеличить метаболизм кальция и снизить разрушение скорлупы на 75 %.

В результате была подана заявка на патент для возможного лечения остеопороза с помощью стевии на том основании, что она способна абсорбировать кальций и улучшать плотность костей.

Способствует похудению

Низкое содержание углеводов и калорий является причиной, почему стевию необходимо выбрать тем, кто хочет сбросить вес или держать его под контролем. Согласно медицинским исследованиям, она может вмешиваться в функции гипоталамуса (который контролирует усталость, жажду и аппетит) и помогать сбросить вес, уменьшая чувство голода.

Подавляет кандидоз

Стевия способна подавлять кандидоз, так как эта инфекция вызывается дрожжами, естественной пищей которых является сахар.

Лечит кожные заболевания

Стевия является замечательным лечебным средством при кожных заболеваниях. Обладая антиоксидантными, антибактериальными и антисептическими свойствами, она помогает бороться с морщинами, кожными дефектами, дерматитом, экземой, прыщами, шрамами, сыпью, зудом и потрескавшимися губами.

Паста из стевии, изготовленная из измельченных листьев и нанесенная в небольших количествах непосредственно на пораженную кожу, будет способствовать процессу заживления.

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