Почему стоит покупать коричневый сахар: названы причины

Коричневый сахар получают из сока сахарного тростника, тропического растения, принадлежащего к семейству Злаковые. Он богат витаминами группы В и такими минералами, как калий, кальций, цинк, фосфор, фтор и магний.

Кроме того, в нем содержится гликолевая кислота, полезная для отшелушивания мертвых клеток кожи и борьбы с прыщами. Будучи не таким сладким и имея в своем составе много кальция, этот сахар меньше влияет на развитие кариеса, сообщает tuttogreen.it.

Коричневый сахар содержит много кальция

Однако, несмотря на более низкий гликемический индекс и количество сахарозы, его следует с осторожностью употреблять пациентам с диабетом и тем, кто страдает рецидивирующим кандидозом. Грибы рода Candida питаются сахаром, поэтому лучше уменьшить его количество.

Типы коричневого сахара и процесс получения

Процесс получения коричневого сахара включает в себя несколько этапов. Прежде всего стебель сахарного тростника срезают, удаляя листву. Потом он подвергается прессованию, чтобы выпустить сок, который впоследствии кипятят до концентрированного состояния, способствуя кристализации. В этот момент можно получить два разных типа тростникового сахара: маскаво (образованный гранулами) и панела (высушенный небольшими брикетами).

Очистка, которая используется для белого рафинированного сахара, здесь отсутствует, что придает этому виду сахара более выраженный вкус и характерный насыщенный аромат.

Использование на кухне

Коричневый сахар используется на кухне в качестве естественной альтернативы белому. Но важно помнить, что для достижения того же уровня сладости необходимо увеличить его количество. Однако тем, кто пытается похудеть, целесообразно оставить дозы, указанные в рецептах.

Применение в косметологии

Гранулы неправильной формы хорошо подходят для отшелушивающих скрабов. Кроме того, присутствие гликолевой кислоты помогает регулировать кожный жир.

Скраб для тела. Чтобы сделать натуральный скраб, необходимо смешать сок лимона с небольшим количеством сахара, а после этого нанести на лицо, массируя круговыми движениями. Это позволит устранить загрязнения. Затем следует умыться теплой водой, промокнуть остатки влаги полотенцем и нанести на кожу натуральный крем.

Co-washing. Сахар также подходит для мытья волос с помощью системы ковошинг(без шампуня). Для этого 2 столовые ложки неочищенного коричневого сахара нужно смешать с кондиционером, нанести на волосы и массировать кожу головы. В этой технике избегают использования шампуня, а сахарные гранулы действуют в качестве скраба. В конце следует промыть волосы большим количеством теплой воды.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о фруктах с высоким и низким содержанием сахара. Необходимо есть не менее трех порций в день, сочетая с другими продуктами, поскольку влияние сахара на организм в таком случае сильно отличается.

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