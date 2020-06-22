Свекольный сок: раскрыта польза для здоровья и способы употребления

Свекольный сок является отличным источником витаминов А и С, фолиевой кислоты, флавоноидов, железа, кальция и фосфора.

Также в его составе много антоцианов – водорастворимых пигментов, которые способны очищать селезенку и быстро регенерировать клетки всего организма. Пить такой сок можно в чистом виде, разбавленным водой или в сочетании с другими продуктами – овощами, фруктами и корнями, сообщает riza.it.

Свекла особенно ценна для крови и борьбы с анемией, так как стимулирует лимфатическую систему, снижает артериальное давление и нормализует уровень холестерина. Также она полезна для женщин детородного возраста и в период менопаузы, поскольку улучшает усвоение железа.

Свекла с имбирем облегчает ревматизм и боль в шее

Сок, полученный из свеклы и 4-5 см корня имбиря (или со щепоткой имбирного порошка), помогает бороться с ревматизмом и болью в шее, которая часто проявляется в ветреную погоду.

В сочетании со шпинатом дает энергию

Свекла, выжатая вместе со своим листьям и горсткой шпината, повышает эффективность физических нагрузок и делает более устойчивыми к стрессам. Рекомендуется пить стакан свекольного сока, прежде чем заниматься спортом.

Соединив с грушами, можно восстановить поджелудочную железу

Тем, кто страдает от высокого уровня сахара в крови, гастрита или избыточного веса, каждое утро стоит выпивать стакан сока, полученного из свеклы и груши. Благодаря этому можно поддержать функции поджелудочной железы и улучшить процесс пищеварения.

С морковью и капустой кале защищает глаза

Для предотвращения потери зрения, макулопатии и остеопороза подойдет сок, полученный из свеклы, моркови и трех листьев капусты кале. Это отличный источник минералов и антиоксидантов.

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