Сыр и холестерин: сколько его можно есть без вреда для здоровья

Сыр в умеренных количествах приносит организму необходимые питательные вещества. Однако эксперты не советуют употреблять его чрезмерно из-за высокого содержания холестерина.

Исследование показало, если есть сыр ежедневно, можно снизить риск сердечных заболеваний и инсульта на 14 % и 10 % соответственно. Но важно не превышать 40 г в день, сообщает notiziainterista.it.

Сыр может снизить риск сердечных заболеваний и инсульта

Сыры с высоким содержанием холестерина

Среди наиболее распространенных – пекорино, сливочный сыр и пармезан. Такие сиры лучше не есть тем, у кого и так высокий уровень холестерина, или употреблять их с особой осторожностью, проконсультировавшись с врачом.

Сыры с низким содержанием холестерина

Эти сыры не только отличаются низким содержанием холестерина, но и богаты жирными кислотами, которые способствуют повышению уровня "хорошего" холестерина в крови.

Рикотта: содержит мало жиров и холестерина (51 мг на 100 г), но много белков, минералов и витаминов. Специалисты рекомендуют употреблять ее 2 раза в неделю.

Страккино: в 100 г продукта всего 53 мг холестерина.

Моцарелла: богата фосфором, кальцием, витаминами А и В2, а также содержит низкий уровень холестерина (46 мг на 100 г). Ее можно употреблять 1 или 2 раза в неделю.

Зернистый творог: он представляет собой сладкий и нежный нежирный продукт. В нем очень мало холестерина, всего 17 мг на 100 г. Количество жира также низкое – 3-5%.

Фета: вкусный греческий сыр, который отлично подходит для салатов и свежих блюд. В нем есть легкоусвояемые белки, фосфор, кальций и витамины. Содержание холестерина составляет 68 мг на 100 г. Те, кто страдает от высокого кровяного давления, должны быть осторожны с натрием, содержащимся в этом сыре, потому что он его повышает.

Горгонзола: этот сыр содержит такое количество холестерина, которое не выходит за рамки полного запрета (70 мг на 100 г продукта). Он может быть включен в умеренных количествах в здоровую и сбалансированную диету.

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