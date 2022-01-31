Сытный заливной пирог с капустой на скорую руку: что приготовить на обед или ужин

Капуста – это всегда удачное дополнение к блюдам и действительно универсальный овощ, который удачно гармонирует со многими ингредиентами. Кроме борща и салатов с капустой можно приготовить и заливной пирог. Название говорит само за себя: нужно подготовить ингредиенты и залить начинку. Это прекрасный вариант для сытного обеда или ужина.

Рецептом заливного пирога с капустой поделилась фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 600 г

сливочное масло – 125 г

соль

Заливка:

сметана – 180 г

майонез – 3 ст. л.

яйца – 3 шт

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разрыхлитель – 2 ч. л.

мука – 150 г

Способ приготовления:

1. Нашинковать капусту. Размять ее с солью.

2. Добавить растопленное сливочное масло и перемешать. Выложить в форму смазанную маслом.

3. Заливка. Смешать сметану, майонез, яйца и разрыхлитель.

4. Добавить муку и перемешать до однородности, чтобы не было комочков.

5. Полученной массой залить капусту.

6. Выпекать при температуре 190 градусов 40 минут.

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