Сытный заливной пирог с капустой на скорую руку: что приготовить на обед или ужин

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
936
Сытный заливной пирог с капустой на скорую руку: что приготовить на обед или ужин

Капуста – это всегда удачное дополнение к блюдам и действительно универсальный овощ, который удачно гармонирует со многими ингредиентами. Кроме борща и салатов с капустой можно приготовить и заливной пирог. Название говорит само за себя: нужно подготовить ингредиенты и залить начинку. Это прекрасный вариант для сытного обеда или ужина.

Рецептом заливного пирога с капустой поделилась фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram.

Заливной пирог с капустой

Ингредиенты:

  • капуста – 600 г

  • сливочное масло – 125 г

  • соль

Заливка:

  • сметана – 180 г

  • майонез – 3 ст. л.

  • яйца – 3 шт

Видео дня

  • разрыхлитель – 2 ч. л.

  • мука – 150 г

Способ приготовления:

1. Нашинковать капусту. Размять ее с солью.

Подготовка капусты

2. Добавить растопленное сливочное масло и перемешать. Выложить в форму смазанную маслом.

3. Заливка. Смешать сметану, майонез, яйца и разрыхлитель.

Приготовление заливки

4. Добавить муку и перемешать до однородности, чтобы не было комочков.

5. Полученной массой залить капусту.

Формирование пирога

6. Выпекать при температуре 190 градусов 40 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить пирог с капустой на сковороде за 10 минут.

Обращение коллектива OBOZREVATEL

Сейчас мы готовим

Все рецепты