В чем сила летних ягод

Летние ягоды являются не только мощнейшими природными антиоксидантами. Благодаря низкокалорийности, их можно употреблять в больших количествах, не боясь поправиться.

OBOZREVATEL и издание Menslife знакомит с самыми полезными из них и рассказывает об их удивительных свойствах.

Клубника

Клубника богата витамином С Getty

Клубника богата витамином С, которого в ней значительно больше, чем в лимонах и чесноке. Благодаря тому, что этот витамин почти не разрушается при низких температурах, клубника отлично замораживается, и ее можно употреблять круглогодично.

Ягода является действенным природным антиоксидантом, благодаря биофлавоноидам, входящим в ее состав. Они защищают клетки от повреждения свободными радикалами и замедляют процессы старения. Высокое содержание калия и магния благотворно влияет на работу сердца, сосудов и головного мозга.

Люди, стремящиеся похудеть, могут смело включать ягоду в свой рацион, поскольку она содержит всего всего 33 ккал на 100 г.

Малина

Малина снижает риск набора веса cosmo.com.ua

Малина почти не уступает клубнике по количеству полезных свойств. Из-за большого количества пищевых волокон( особенно нерастворимой клетчатки) в своем составе, малина эффективно помогает правильному пищеварению и снижает риск набора веса. Богатый витаминный и антиоксидантный состав ягоды обеспечивает надежную защиту от повреждений свободными радикалами и патогенными организмами, мешает развитию воспалений и очищает организм от токсинов.

Смородина

Смородина замедляет процессы старения Getty

Черная смородина считается гораздо полезнее, чем красная или белая, поскольку богата витаминами группы В, витаминами С, Е и D, которые комплексно укрепляют все системы организма. Она также замедляет процессы старения, являясь природным источником соединений калия, который (вместе с натрием) регулирует водно-солевой баланс организма, предотвращая отеки, и улучшает кислотно-щелочной баланс.

Вишня

Вишня помогает нормализовать сон pixabay.com

Богатый витаминный состав вишни (А, С, Е и витамины группы В) помогает здоровой работе сердечно сосудистой и нервной систем, улучшает качество зрения и памяти. Флавоноиды в ее составе защищают организм от повреждения свободными радикалами и продлевают молодость, не давая проявляться внешним признакам старения. Кроме того, активные вещества в составе ягод стимулируют выработку мелатонина, что помогает нормализовать сон и улучшить общее самочувствие.

Черника

Черника укрепляет кости vokrugsveta.ru

Черника является главным источником антиоксидантов, а значит, всего горсть ягод обеспечивает мощную защиту организма от повреждений свободными радикалами, от воспалений, вирусов и бактерий. В состав черники входит редкий для ягод витамин К, укрепляющий здоровье костей, а также препятствующий кальцификации и разрушению стенок сосудов. Кроме того, активные вещества в составе этой ягоды способны повышать остроту зрения и обеспечивают профилактику его "падения".

Как сообщал OBOZREVATEL, жаркая погода всегда вносит коррективы в рацион питания человека и меняет его кулинарные привычки и правила.

Мы рассмотрим основные из них, которые помогут избежать негативных ощущений от теплой погоды и чувствовать себя в течение всего дня бодрыми и активными.