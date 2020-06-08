Еда в жару: простые правила

Жаркая погода всегда вносит коррективы в рацион питания человека и меняет его кулинарные привычки и правила.

Здесь мы рассмотрим основные из них, которые помогут избежать негативных ощущений от теплой погоды и чувствовать себя в течение всего дня бодрыми и активными.

Сместите режим питания и перераспределите его калорийность

Во время жары диетологи рекомендуют перенести основные приемы пищи на прохладное время суток. Если позавтракать в 7 утра, то обедать можно в 11:00–11:30, а вот ужинать в жаркий период лучше всего после 18:00, а затем сделать перекус около 21:00.

Самым калорийным должен быть завтрак (35 % от всего дневного рациона): он даст вам энергию на целый день. На обед и ужин рекомендуется съедать по 25 % от суточного объема пищи, а 15 % желательно оставить на вечерний перекус.

Травяной чай Getty

Охлаждайте организм горячими напитками

В жару рекомендуется перенять опыт стран Востока и выпивать несколько чашек горячего зеленого или черного чая. Выступивший под его действием пот начинает активно испаряться с поверхности кожи, и мы ощущаем долгожданную прохладу.

Кроме того, для утоления жажды можно использовать травяные настои, минеральную воду без газа, айран, несладкий компот или напиток из шиповника, рекомендует adme.ru.

Банан Getty

Ешьте картошку, бананы и кунжут

В жаркий период наше сердце и сосуды испытывают повышенную нагрузку. Для их поддержки будут полезны продукты с высоким содержанием калия. В первую очередь, это картофель. Неслучайно одним из самых популярных летних блюд является молодая картошка с зеленью.

Много калия (а еще кальций, магний и много других полезных витаминов) содержат бананы, кунжут, брокколи и шпинат.

Кефир Getty

Замените мясо кефиром и йогуртом

Во время употребления мяса в организме на 40 процентов повышается обмен веществ. Когда на улице холодно, это помогает согреться, а вот в жару вызывает потерю калорий, общую слабость и вялость.

Поэтому в жару лучше заменить мясо на кисломолочные продукты. Они содержат необходимые нам аминокислоты, фтор, кальций и калий. Еще одним источником белка в жару могут стать куриные яйца (важно только следить за тем, чтобы они были свежими и хранились по всем правилам).

Гречневая каша Getty

Съешьте тарелку каши перед походом в спортзал

Зерновые крупы — это высокоэнергетические продукты, содержащие медленные углеводы. Они долго перевариваются, поэтому после такого перекуса человек чувствует себя сытым долгое время. Это особенно важно летом, во время большого перерыва между обедом и ужином. Каша на завтрак даст вам необходимые силы и энергию для физических активностей.

Кроме того, в крупах содержатся всевозможные витамины и микроэлементы, а в гречке еще и полезный для сердца калий.

Мороженное Getty

Ограничьте употребление мороженого и ледяных напитков

Многие в жару привыкли есть мороженое и пить сильно охлажденную воду. Однако долгожданную прохладу это человеку не принесет.

Мороженое, как и любая сладкая еда, увеличивает вязкость крови, долго переваривается, а содержащиеся в нем сахара и добавки только усиливают жажду. Опасность таится и в ледяной воде: она охлаждает пищевод и трахею, снижая иммунитет, что может привести к заболеванию горла и простудам.

Черный кофе Getty

Исключите продукты с высоким содержанием йода и все пищевые стимуляторы

Медики не рекомендуют летом есть морскую капусту и использовать при приготовлении пищи йодированную соль, поскольку в жару йод замедляет процессы расщепления пищи, отчего желудок "тяжелеет".

Не рекомендуются и все биологически активные добавки. Они способны повышать температуру тела. То же самое и с кофе: в жару этот напиток не взбодрит человека, а, наоборот, отнимет драгоценные силы и, кроме того, даст лишнюю нагрузку на сердце.

Вода с лимоном steaklovers.menu

Добавляйте в воду сок лимона или поваренную соль

Летом многие из нас боятся отеков, поэтому стараются меньше пить. К сожалению, это не выход из ситуации: жажду в жару терпеть ни в коем случае нельзя. Лучше всего наладить правильный питьевой режим.

Суточная норма потребления воды составляет 30 мл на 1 кг массы тела. При этом все газированные сладкие напитки и пакетированные соки водой не считаются: эти жидкости только дают лишнюю нагрузку на ослабленный жарой организм и усиливают жажду. Необходимо пить качественную воду, желательно слегка подкисленную лимонным соком. При усиленном потоотделении можно добавить в питьевую воду немного соли: этим советом часто пользуются в походах опытные туристы.

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