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Еда в жару: простые правила

1.8т
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Жаркая погода всегда вносит коррективы в рацион питания человека и меняет его кулинарные привычки и правила.

Здесь мы рассмотрим основные из них, которые помогут избежать негативных ощущений от теплой погоды и чувствовать себя в течение всего дня бодрыми и активными.

Сместите режим питания и перераспределите его калорийность

Во время жары диетологи рекомендуют перенести основные приемы пищи на прохладное время суток. Если позавтракать в 7 утра, то обедать можно в 11:00–11:30, а вот ужинать в жаркий период лучше всего после 18:00, а затем сделать перекус около 21:00.

Самым калорийным должен быть завтрак (35 % от всего дневного рациона): он даст вам энергию на целый день. На обед и ужин рекомендуется съедать по 25 % от суточного объема пищи, а 15 % желательно оставить на вечерний перекус.

Травяной чай

Травяной чай

Getty

Охлаждайте организм горячими напитками

В жару рекомендуется перенять опыт стран Востока и выпивать несколько чашек горячего зеленого или черного чая. Выступивший под его действием пот начинает активно испаряться с поверхности кожи, и мы ощущаем долгожданную прохладу.

Кроме того, для утоления жажды можно использовать травяные настои, минеральную воду без газа, айран, несладкий компот или напиток из шиповника, рекомендует adme.ru.

Банан

Банан

Getty

Ешьте картошку, бананы и кунжут

В жаркий период наше сердце и сосуды испытывают повышенную нагрузку. Для их поддержки будут полезны продукты с высоким содержанием калия. В первую очередь, это картофель. Неслучайно одним из самых популярных летних блюд является молодая картошка с зеленью.

Много калия (а еще кальций, магний и много других полезных витаминов) содержат бананы, кунжут, брокколи и шпинат.

Кефир

Кефир

Getty

Замените мясо кефиром и йогуртом

Во время употребления мяса в организме на 40 процентов повышается обмен веществ. Когда на улице холодно, это помогает согреться, а вот в жару вызывает потерю калорий, общую слабость и вялость.

Поэтому в жару лучше заменить мясо на кисломолочные продукты. Они содержат необходимые нам аминокислоты, фтор, кальций и калий. Еще одним источником белка в жару могут стать куриные яйца (важно только следить за тем, чтобы они были свежими и хранились по всем правилам).

Гречневая каша

Гречневая каша

Getty

Съешьте тарелку каши перед походом в спортзал

Зерновые крупы — это высокоэнергетические продукты, содержащие медленные углеводы. Они долго перевариваются, поэтому после такого перекуса человек чувствует себя сытым долгое время. Это особенно важно летом, во время большого перерыва между обедом и ужином. Каша на завтрак даст вам необходимые силы и энергию для физических активностей.

Кроме того, в крупах содержатся всевозможные витамины и микроэлементы, а в гречке еще и полезный для сердца калий.

Мороженное

Мороженное

Getty

Ограничьте употребление мороженого и ледяных напитков

Многие в жару привыкли есть мороженое и пить сильно охлажденную воду. Однако долгожданную прохладу это человеку не принесет.

Мороженое, как и любая сладкая еда, увеличивает вязкость крови, долго переваривается, а содержащиеся в нем сахара и добавки только усиливают жажду. Опасность таится и в ледяной воде: она охлаждает пищевод и трахею, снижая иммунитет, что может привести к заболеванию горла и простудам.

Черный кофе

Черный кофе

Getty

Исключите продукты с высоким содержанием йода и все пищевые стимуляторы

Медики не рекомендуют летом есть морскую капусту и использовать при приготовлении пищи йодированную соль, поскольку в жару йод замедляет процессы расщепления пищи, отчего желудок "тяжелеет".

Не рекомендуются и все биологически активные добавки. Они способны повышать температуру тела. То же самое и с кофе: в жару этот напиток не взбодрит человека, а, наоборот, отнимет драгоценные силы и, кроме того, даст лишнюю нагрузку на сердце.

Вода с лимоном

Вода с лимоном

steaklovers.menu

Добавляйте в воду сок лимона или поваренную соль

Летом многие из нас боятся отеков, поэтому стараются меньше пить. К сожалению, это не выход из ситуации: жажду в жару терпеть ни в коем случае нельзя. Лучше всего наладить правильный питьевой режим.

Суточная норма потребления воды составляет 30 мл на 1 кг массы тела. При этом все газированные сладкие напитки и пакетированные соки водой не считаются: эти жидкости только дают лишнюю нагрузку на ослабленный жарой организм и усиливают жажду. Необходимо пить качественную воду, желательно слегка подкисленную лимонным соком. При усиленном потоотделении можно добавить в питьевую воду немного соли: этим советом часто пользуются в походах опытные туристы.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Университета Лаваля из канадского Квебека выяснили, что причину неожиданного набора веса провоцирует нехватка кальция в организме.

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Тема
Питание
Теги
жара питание
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