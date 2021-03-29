Грибной крем-суп на курином бульоне: пошаговый рецепт, который легко повторить

Грибной крем-суп готовится из грибов, лука, сливочного масла и куриного бульона.

Такое блюдо готовить всегда быстро, не затрачиваясь на него финансово. Как сообщает Bbcgoodfood.com, суп позволит раскрыть весь вкус грибов благодаря правильному сочетанию сопутствующих продуктов.

Для его приготовления нам понадобится:

90 г сливочного масла;

2 средних крупно порезанных луковицы;

1 измельченный зубчик чеснока;

500 г мелко порезанных грибов;

2 столовые ложки муки;

1 литр куриного бульона;

1 лавровый лист;

4 столовые ложки сливок;

пучок петрушки;

Как приготовить грибной крем-суп. unsplash.com

Приготовление:

1. Нагрейте масло в кастрюле и бросьте туда лук, жарьте его 8-10 минут.

2. Бросьте туда измельченные грибы, посыпьте мукой, и залейте бульоном. Доведите массу до кипения, еще кинув туда лавровый лист.

3. Уберите лист, снимите кастрюлю с огня, с помощью погружного блендера взбейте массу, добавьте туда сливки, перемешайте. Можно суп разливать по тарелкам, украсив его зеленью.

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