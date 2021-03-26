Рамен-суп за 15 минут: как приготовить японское блюдо по всем правилам

Традиционный рамен-суп всегда содержит лапшу, зеленый лук и вареное яйцо.

Чтобы дома приготовить для себя или удивить гостей азиатским блюдом, не нужно много сложных ингредиентов. Издание bbcgoodfood.com предлагает повторить легкий рецепт супа, готовка которого займет 15 минут, если не меньше.

Как приготовить рамен-суп за 15 минут. Источник: unsplash.com

Нам понадобится:

80 г азиатской лапши быстрого приготовления;

Пучок зеленого измельченного лука;

Половина головки капусты пак-чой (можно заменить пекинской в крайнем случае);

1 яйцо;

1 ложка семян кунжута;

Соус чили для сервировки.

Приготовление:

1. Лапшу запарьте в большой миске, если с ней идут приправы, их тоже добавьте.

2. Покрошите лук и пак-чой, отправьте к лапше.

3. Варите яйцо для рамена 6 минут, очистите его, разрежьте напополам, положите в суп.

4. Семена кунжута обжарьте на сковороде, добавьте туда же. Сверху украсить блюдо можно соусом.

Как писал OBOZREVATEL, чтобы приготовить лукум в домашних условиях, не нужно много сил, времени или каких-либо дорогих продуктов.

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