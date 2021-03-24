Как приготовить классический заварной крем за 10 минут: пошаговый рецепт

Заварной крем состоит из молока, ванили, яиц и кукурузного крахмала. Это идеальная начинка для пирожных и тортов.

Любимый многими с детства заварной крем часто ассоциируется с "Наполеоном", однако на самом деле его применение куда шире. Он используется в эклерах, тартах, им поливают другие сладости. Издание BBC предлагает такой рецепт крема. Для его изготовления понадобятся следующие ингредиенты:

600 мл цельного молока;

1 стручок ванили, разрезанный вдоль и очищенный от семян;

3 желтка;

25 г сахарной пудры;

2 ч.л. кукурузного крахмала.

Как приготовить заварной крем. unsplash.com

Пошаговый рецепт:

1. Нагрейте молоко на огне вместе с ванилью и доведите до кипения. Дайте ему немного остыть.

2. В большой миске смешайте желтки, сахар и кукурузный крахмал, взбейте их в однородную массу.

3. Влейте медленно горячее молоко в полученную пасту и размешайте.

4. Процедите смесь (чтобы не было комков) в кастрюлю и отправьте вариться до загустения. Если окунуть сторону ложки в крем, остудить его и провести по нем пальцем, след должен держаться. Это признак того, что все готово.

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