Как приготовить постные блины на завтрак: легкий рецепт без яиц и молока

Для приготовления постных блинов понадобиться мука, минеральная вода, сахар, сода и другие ингредиенты.
Во время православного поста многим хочется разнообразить рацион, сделав на своей кухне вкусное лакомство. Издание Likelida.com предлагает простой и быстрый рецепт блинов без использования яиц и молока. Их можно есть с любой начинкой – как с вареньем, так и с ягодам либо овощными закусками.
Нам понадобятся такие ингредиенты:
1 стакан (или 250 грамм) любой муки;
3-4 ст. л. коричневого или белого сахара;
1/2 ст. л. соды
1 ч. л. растительного масла;
300 мл. газированной воды;
50 мл. обычной воды;
1/4 ст. л. корицы.
Приготовление:
1. Смешайте муку, сахар, соду, добавляйте постепенно газированную воду, а затем - обычную. Должна получиться однородная масса;
2. Смажьте сковороду растительным маслом и наливайте смесь половником и распределяйте по всей поверхности. Обжарьте блинчик с двух сторон;
3. Проделайте то же самое с остальной смесью. Блины должны получиться мягкими с просвечивающимися дырочками на свету.
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