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Как приготовить постные блины на завтрак: легкий рецепт без яиц и молока

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Для приготовления постных блинов понадобиться мука, минеральная вода, сахар, сода и другие ингредиенты.

Во время православного поста многим хочется разнообразить рацион, сделав на своей кухне вкусное лакомство. Издание Likelida.com предлагает простой и быстрый рецепт блинов без использования яиц и молока. Их можно есть с любой начинкой – как с вареньем, так и с ягодам либо овощными закусками.

Нам понадобятся такие ингредиенты:

  • 1 стакан (или 250 грамм) любой муки;

  • 3-4 ст. л. коричневого или белого сахара;

  • 1/2 ст. л. соды

  • 1 ч. л. растительного масла;

  • 300 мл. газированной воды;

  • 50 мл. обычной воды;

  • 1/4 ст. л. корицы.

Как приготовить постные блины в домашних условиях.
Как приготовить постные блины в домашних условиях. Источник: unsplash.com

Приготовление:

1. Смешайте муку, сахар, соду, добавляйте постепенно газированную воду, а затем - обычную. Должна получиться однородная масса;

2. Смажьте сковороду растительным маслом и наливайте смесь половником и распределяйте по всей поверхности. Обжарьте блинчик с двух сторон;

3. Проделайте то же самое с остальной смесью. Блины должны получиться мягкими с просвечивающимися дырочками на свету.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Рецепты
Место
Украина
Тег
еда
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