Сложно представить рождественский стол без кутьи. Вариантов этого блюда великое множество. Я решил приготовить классический вариант — с медом и сухофруктами. Но, конечно, добавил немного от себя – сюда чудесно вписывается корень имбиря и лимонная цедра. С этими дополнениями классическая кутья из пшеницы получается особенно вкусной.

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КАК ПРИГОТОВИТЬ КУТЬЮ ИЗ ПШЕНИЦЫ

Время подготовки

12 часов

Время приготовления

1 час

Порции

2-4

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 стакан Пшеница

4 стакана Вода

50 г Сливочное масло

2-3 ст. л. Мед

2 ст. л. Мак

1 горсть Грецкие орехи

100 г Курага

1 горсть Изюм

1 шт. Лимон (цедра и сок)

1 см Корень имбиря

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ

Пшеницу (1 стакан) залейте 4 стаканами воды на ночь для набухания. Утром слейте воду и залейте новыми 4 стаканами воды. Варите на небольшом огне 1 час до готовности. Если после того, как пшеница будет полностью готова, останется немного воды, то ее нужно слить.

Еще в теплую кашу добавьте 50 г сливочного масла, так вкус пшеницы получится более насыщенным.

Курагу (100 г) нарежьте небольшими кубиками. Если у вас очень твердая курага, можете ее предварительно запарить в кипятке в течение 5 минут. Добавьте в кашу нарезанную кубиками курагу и горсть изюма. Затем добавьте мак (2 ст. л.) и 1 см корня имбиря, натертого на мелкой терке. Добавьте горсть рубленных грецких орехов и перемешайте кашу, чтобы все компоненты равномерно распределились.

Лимон (1 шт.) хорошо помойте и обсушите. Натрите цедру лимона на мелкой терке. Добавьте в кутью 2-3 ст. л. меда и натертую цедру лимона.

Добавьте 1-2 ст. л. лимонного сока и еще раз хорошо перемешайте. Оставьте кутью минимум на 2 часа в холодильнике, чтобы она настоялась.

Готовить — это просто!

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