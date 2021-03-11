Почему полезно замачивать изюм и как это сделать правильно

Чтобы получить максимальную пользу от употребления изюма, его необходимо размачивать в воде перед употреблением.

Несомненно, сушеный виноград обладает множеством полезных свойств. Однако чтобы организм усвоил больше витаминов и минералов из продукта, его рекомендуется замачивать на 6-8 часов. Так он принесет большую пользу для здоровья. Об этом пишет NDTV Food.

Температура воды для замачивания должна быть около 40°С. Не стоит заливать сухофрукт кипятком, все полезные микроэлементы улетучиваются. Сначала нужно залить его горячей проточной водой и оставить на 10-15 минут. Затем откинуть на сито и слить жидкость, после чего снова промыть и залить чистой питьевой водой. Лучше всего замачивать изюм на ночь. На утро уже будет полезный продукт, который используется для приготовления завтрака.

Чтобы подчеркнуть вкус блюд, можно замачивать изюм в чае, соке и даже овощном бульоне. В кулинарии для приготовления десертов также настаивают сушеный виноград на крепких спиртных напитках. Это придаст выпечке пикантности.

Помимо этого существует быстрый способ размочить изюм. Его можно смягчить с помощью пароварки или паровой бани. Перед этим его нужно тщательно промыть.

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