Как выбрать сосиски в магазине: 5 моментов, на которые стоит обратить внимание

Все мы знаем, что сосиски – не самая полезная еда, однако это не значит, что в магазинах нельзя найти качественный продукт.

Мы вам уже рассказывали, как выбрать в магазине хорошее оливковое масло, как отличить настоящее сливочное масло от подделки и как проверить в домашних условиях качество молока. Сегодня мы рассказываем, как выбрать в магазине хорошие сосиски и сардельки, а также как проверить их качество в домашних условиях.

Если цвет слишком темный, значит, в сосисках много консервантов. Источник: 1ZOOM 1ZOOM

ДСТУ

Итак, первое, на что стоит обратить внимание, это значок ДСТУ – государственный стандарт Украины, свод четко регламентированных правил и норм, по которым изготавливается продукт. Сосиски и сардельки с отметкой ДСТУ означают, что это качественный продукт.

И вот почему.

В соответствии с ДСТУ 4436:2005 сосиски и сардельки высшего сорта должны на 100 % состоять из качественного мяса (свинины или говядины) и других натуральных ингредиентов: сала, жира-сырца, субпродуктов, сыра, сливок, молока, куриных яиц и растительного масла. Другие добавки в изделиях высшего сорта стандартом не разрешаются.

А вот в сосиски и сардельки первого сорта разрешается добавлять другие выды сырья. Но только в определенном количестве. Речь идет о белковом стабилизаторе из коллагенового сырья и свиной шкурки (до 10 %), говяжьей, свиной, бараньей мясной массе, мясе птицы механической обработки (до 10 %), соевых и молочных препаратах в гидратированном виде (до 10 %), крупах (до 3 %), крахмале и пшеничной муке (до 4 %). При этом массовая часть основного сырья (все ингредиенты из списка высшего сорта) должна быть не меньше 70 %.

Цвет

Хороший качественный продукт также можно определить по внешним признакам. В первую очередь обратите внимание на цвет. Ярко-розовый или красноватый оттенок говорит о том, что в продукте слишком много красителя. Если цвет слишком темный, значит, в сосисках много консервантов. Остановите свой выбор на бледноватой сосиске: именно такие продукты наиболее натуральные.

Если сосиска слишком мягкая, сырье готовили с белковыми добавками. Источник: 1ZOOM

Текстура

Хорошая сосиска должна быть упругой и с плотной оболочкой. Бульонные и жировые отеки, которые явно просматриваются в структуре фарша, говорят о том, что или производитель переборщил с водой, или сосиски готовили из дешевого мяса с большим количеством жил и жира.

Если сосиска слишком мягкая, сырье готовили с белковыми добавками. Да, сарделька может быть рыхлой внутри благодаря высокому содержанию жира, а на ощупь значительно мягче. Однако если после надавливания она не восстанавливает форму через несколько секунд, от покупки лучше отказаться.

Разрез

Попросите продавца разрезать сосиску или сардельку. Если вы видите мясную однородную массу серовато-розового цвета – это хороший знак. Куда хуже, если консистенция мякоти будет рыхлой.

Цвет среза сардельки должен быть розовым или светло-розовым, а мясная масса может быть немного пористой. Шпикачки на срезе отличаются кусочками шпика белого или розоватого цвета размером не более 4 мм. Крупинчатая консистенция или крупные пустоты в фарше говорят о том, что в сырье очень много воды.

Как определить качество дома

Если определить качество сосисок или сарделек в магазине не удалось, проверку можно устроить в домашних условиях. Если сосиски во время варки распухли и начали разваливаться на глазах – в составе очень много крахмала.

Поджаренная или приготовленная в микроволновке сосиска сморщилась или вздулась? Советуем не есть этот продукт, в изделии присутствует вода или – еще хуже – каррагинан. Это добавка, способная вызвать аллергию.

Ну, а если при варке вода окрашивается, можете сразу выбрасывать такие сосиски или сардельки: в них очень много красителя.

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