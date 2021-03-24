Запеченный картофель с грибами и травами: как его правильно приготовить

К запеченному картофелю добавляют лук, грибы, специи, растительное масло.

Это блюдо в духовке делается без лишних усилий, а результат всегда порадует. Портал Weightwatchers.com опубликовал рецепт для приготовления корнеплодов в домашних условиях. Заметим, что картофель – весьма полезный овощ, содержащий в себе калий, фосфор, цинк и пищевые волокна. И это подкрепляется пользой витаминов из свежей зелени. Итак, чтобы повторить рецепт, нам понадобится:

350 г. порезанного дольками картофеля;

300 г. порезанных шампиньонов;

120 г. крымского лука;

1 ст. л. оливкового масла;

Щепотка соли и перца;

Розмарин/зеленый лук/петрушка – по вкусу.

Как приготовить запеченный картофель. unsplash.com

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 220 градусов по Цельсию. Застелите противень пергаментом, а тем временем смешайте лук, картофель, грибы в миске, сбрызните его растительным маслом и добавьте травы.

2. Положите смесь на противень и разровняйте, при надобности еще раз добавьте масло и специи.

3. Запекайте картошку 30-35 минут. Готовность блюда можно узнать по румяной золотистой корочке корнеплода.

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