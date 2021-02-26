Ученые доказали, что шампанское крепче любого алкоголя

Маша Сердюк FoodOboz 17:32, 26.02.2021 Обновлено: 18:04, 26.02.2021

Ученые назвали игристое вино одним из самых опасных спиртных напитков. Все дело в пузырьках, которые способствуют быстрому проникновению алкоголя в кровь: именно это является причиной стремительного опьянения.

Как пишет издание Live Science, несмотря на низкое содержание спирта в шампанском, оно куда сильнее "бьет" в голову чем вино, в котором содержится точно такой же процент алкоголя. Действие игристого на организм ученые объясняют фактором брожения и рецептурой приготовления напитка.

Как сообщила исследователь Калифорнийского Университета Хильдегарда Хейманн, эффект опьянения есть у любого газированного алкогольного напитка: именно пузырьки помогают алкоголю стремительно проникать в кровь. Это подтверждают несколько научных экспериментов.

Для участия в исследовании ученые пригласили 20 человек, которым предложили попробовать различные напитки – как с алкоголем, так и без.

  • В первом случае участникам предложили стакан водки в чистом виде.

  • Во втором случае – водку, смешанную с водой.

  • В третьем случае – водку, смешанную с таким же количеством газированной воды.

Перед каждым сеансом участникам рекомендовали воздержаться от употребления еды на ночь, а напитки они выпивали натощак на утро следующего дня. В течение четырех часов эксперты измеряли концентрацию алкоголя в крови, используя алкотестер.

Результаты показали, что газированная водка намного быстрее повышала концентрацию алкоголя в крови, чем чистая и разбавленная обычной водой водка.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно открыть шампанское ножом или бокалом.

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