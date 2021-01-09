Что такое сабраж: как правильно открыть шампанское ножом или бокалом

Хлеба и зрелищ – две стандартные вещи, которые требует человеческий разум. От хлеба, то бишь от еды, думаем, вы уже порядком устали во время новогодних праздников, поэтому решили поговорить с вами о зрелищах.

Редакция FoodOboz рассказывает о сабраже – виртуозной технике, которая позволит не только открыть бутылку шампанского, но и устроить целое шоу на какой-нибудь вечеринке.

Пить из горла отрезанной бутылки нельзя. Источник: milestonehotel.com

Что такое сабраж

Слово сабраж произошло от французского sabre – сабля, так как изначально это был способ открыть бутылку игристого вина именно саблей. Сейчас, когда сабли канули в лету, под словом сабраж имеется ввиду любое эффектное отбивание горлышка бутылки: ножом, топориком или даже бокалом вина.

История гласит, что отбивать горлышко у бутылки придумали наполеоновские кавалеристы: скачешь себе на коне, достал бутылку, чикнул горлышко, утолил жажду, скачешь себе дальше. Удобно! Да и время нормально так экономит.

Если верить второй легенде, то сбивать горлышко у бутылок с шампанским придумали офицеры, проезжающие мимо дома Мадам Клико – под ее окнами они сбивали саблей пробки у шампанского с ее винодельни. Таким образом мужчины отдавали вдове честь и пытались произвести на нее впечатление.

Так или иначе эта техника дожила до наших дней и сейчас сабраж частенько используют как шоу на всяких мероприятиях: винных дегустациях, свадьбах и других вечеринках.

Как правильно делать сабраж. Инструкция. Источник: 2oceansvibe.com

Как правильно делать сабраж

Будем честными: сабраж – довольно опасный трюк. Без определенной сноровки есть много рисков травмировать себя и окружающих. Вы можете пораниться сами – тем же острым предметом, которым вы открываете бутылку, или пострадать от осколков бутылки, разлетающихся в разные стороны. И точно также пострадать могут окружающие. Поэтому когда будете проводить этот эксперимент, убедитесь, что на расстоянии 10-20 метров в направлении от пробки никого и ничего нет: ни людей, ни животных, ни ценных предметов.

Охладите бутылку игристого. Именно охладите, не замораживайте. Очень важно, чтобы охладился не только напиток, но и бутылка: это необходимо для успешного сабража.

Снимите с бутылки обертку вместе с мюзле (так называется проволока, которая держит пробку), саму пробку не трогайте. Поверните бутылку швом к себе, горлышком от себя, наклоните на 30-40 градусов. Большой палец держите в углублении донышка. Чтобы холодная бутылка не скользила в руках, ее можно обмотать салфеткой.

Не пытайтесь срубить горлышко острием ножа или сабли, отбить его поперек: даем вам почти 100% гарантию, что в таком случае бутылка расколется.

Инструментом для сабража (саблей, ножом, бокалом или чем вы там будете открывать) проведите плашмя по шву бутылки до ее горлышка и ударьте тыльной стороной ножа или сабли под выпуклое "кольцо" на горловине, в месте его стыка со швом. Движение должно быть резким, но без замаха и без наклона ножа. Если вы сделали все правильно, верх горлышка вместе с пробкой тут же отлетят в сторону, оставив вместо себя ровный скол.

Используйте для сабража только хорошее шампанское в добротных бутылках с толстыми стенками. Дешевая бутылка из тонкого стекла может разбиться на мелкие осколки – оно вам надо?

Если при сабраже не пролилось ни капли шампанского, слейте немного вина – так вы выльете осколки, если они попали в бутылку.

Ни в коем случае не пейте из бутылки! Во-первых, край отбитого горлышка очень острый (да, мы помним о легенде, в которой кавалеристы пили игристое из горла, не слезая с коня, но давайте будем честными: сейчас не 18 век на дворе и потом, где мы и где кавалеристы?). Во-вторых, пить из горла считается вопиющим нарушением этикета. Поэтому разлейте игристое в бокалы и спокойно себе пейте.

Чем можно сделать сабраж

Ножом. На наш взгляд, наиболее удобный способ для сабража – как минимум потому, что нож можно найти на любой кухне. Главное – выбрать хороший длинный нож с широким лезвием и четко следовать вышеописанной инструкции. Ну и посмотрите разные видео в интернете, это точно лишним не будет.

Бокалом. Еще одно идеально подручное средство: думаем, хоть один бокал у вас дома точно найдется. Единственное, что можем посоветовать, так это брать бокал поплотнее. Изящные бокалы из тонкого стекла не очень хороши для сабража, так как могут треснуть у вас в руках.

Планшетом. Не знаем, кто это придумал, но выглядит забавно. Думаем, это идеальный способ затащить девушку в постель: приглашаете домой на романтический ужин, открываете игристое планшетом и вуаля, она ваша! Не забудьте только купить дорогое шампанское. А то бутылка просекко за 100 гривен может лопнуть в ваших руках и вы, скорее всего, окажетесь не в постели с любимой, а на больничной койке.

Тапком. Звучит как полная дичь, согласны. Но видео ниже доказывает, что это вполне реально. Смотрите сами!

Ну и классика – сабля или меч. Не знаем, насколько быстро вы сможете найти эти девайсы в 2021 году, просто знайте, что этот способ эффективен всегда.

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