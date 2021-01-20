Ученые обнаружили, что вино и сыр улучшают работу мозга

Сыр и вино благотворно влияют на работу мозга. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Айова.

Результаты их системного анализа опубликованы в Journal of Alzheimer’s Disease. Согласно исследованию, которое длилось десять лет, умеренное употребление вина и сыра может улучшить работу мозга и помочь предотвратить снижение когнитивных функций.

Во время эксперимента специалисты изучали связь между диетой и возрастным снижением когнитивных функций. В исследовании принимало участие 1748 людей в возрасте от 46 до 77 лет. У всех ученые проанализировали данные опроса о питании и результаты когнитивных тестов за 10-летний период.

В результате глубокого анализа сыр был признан самым "защитным" продуктом питания, а умеренное потребление красного вина показало связь с улучшением функции мозга.

"Я был приятно удивлен, когда наши результаты показали, что ответственное употребление сыра и красного вина, возможно, помогает справиться со все более сложным миром, который, кажется, никогда уже не замедлится", – заявил доцент кафедры пищевых наук и питания человека ISU Ауриэль Виллетт.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что работу мозга также улучшает употребление баранины раз в неделю. А вот высокое потребление соли опасно для людей, подверженных риску болезни Альцгеймера.

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