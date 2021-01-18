Ученые обнаружили побочный эффект веганской диеты

Приверженцы растительной диеты на 43% больше подвержены переломам по сравнению с мясоедами. К такому выводу пришли ученые Оксфордского университета.

Они проанализировали данные 54 898 добровольцев, которые в течение двух десятков лет участвовали в проекте EPIC, в ходе которого изучалось влияние различных видов диет на вероятность развития онкологических заболеваний. Результаты исследования опубликованы в издании ВМС Мedicine.

Так, в исследовании принимали участие люди разных возрастов, которые были приверженцами разных диеты:

29 380 участников ели мясо;

8 037 человек употребляли только растительную пищу и рыбу;

15 499 добровольцев придерживались вегетарианской диеты;

1982 человек были веганами.

За состоянием всех участников эксперимента ученые следили в течении 18 лет. За этот период 3941 доброволец получил серьезные переломы костей: люди ломали бедра, руки, ноги, бедра, голеностопные суставы, позвоночник. Больше всего серьезных травм было зафиксировано у вегетарианцев и веганов – то есть у тех, кто отказался от мяса и других продуктов животного происхождения.

Ученые объясняют такое количество травм тем, что вегетарианцам и веганам в организме не хватает белка, который необходим для роста и восстановления клеток. Ни для кого не секрет, что больше всего белка содержится именно в продуктах животного происхождения: яйцах, мясе, рыбе и молочных продуктах. Да, белок можно найти в некоторых растительных продуктах – таких как бобовые, орехи, пшеничные продукты и другие – однако содержание его, по всей видимости, не достаточно для организма.

Поклонникам растительной пищи советуют изменить рацион. Источник: Westend61/Eva Gruendemann

Кроме того, большинство сторонников растительной диеты испытывают дефицит кальция, который, как известно, очень влияет на здоровье костей и зубов. Большая часть кальция поступает в человеческий организм благодаря молочным продуктам, которые веганы не употребляют вообще. Сторонники растительной диеты получают кальций из различных семян, фруктов и овощей, однако этого тоже явно слишком мало.

Для укрепления костей поклонникам растительной пищи советуют изменить рацион питания, добавив больше источников белков и кальция. Ученые утверждают, что абсолютно всем людям важно употреблять разные типы продуктов, в частности, хотя бы минимальное количество мяса.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что веганская диета вредна для детей: недостаток питательных веществ может привести к "необратимому повреждению" их нервной системы.

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