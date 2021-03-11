Уличная еда за $1: что можно попробовать в разных странах мира

Журналисты издания BuzzFeed рассказали, какую уличную еду во всем мире можно купить всего за один доллар.

В своем видео-обзоре они показали еду из разных уголков земного шара, которая стоит меньше $1 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Нью-Йорк, США. Хот-дог – классическая продолговатая булочка с одной сосиской с кетчупом и горчицей.

Токио, Япония. Тайяки – пирожок в форме рыбки с начинкой из красной фасоли.

Мехико, Мексика. Гуахалота – бутерброд из хлеба, который готовят на кукурузном тесте тамал. Тамал, как правило, начиняют мясным фаршем, сыром, фруктами или овощами.

Шанхай, Китай. Жареные булочки – небольшие шарики из рисового теста с начинкой из свинины. В порции шесть штук.

Мадрид, Испания. Чуррос – заварное тесто, жареное во фритюре. В видео блюдо почему-то назвали porro.

Мумбай, Индия. Пав Бхаджи – овощное пюре с нутом, подается со свежей булочкой, вымоченной в топленом сливочном масле.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о блинах со всего мира, а также делился подборкой блюд, которые можно приготовить из синей капусты: суп, салаты, голубцы, веганские стейки и многое другое.