Меню на Масленицу: 19 видов блинов со всего мира

Приближается Масленица, а это значит, что пора закупать муку и готовить сковородки для блинов. В 2021 году праздник выпадает на 14 марта, а масленичная неделя стартует 8 марта.

Редакция FoodOboz рассказывает историю этого блюда, а также делится информацией о блинах из разных стран мира.

История блинов уходит в доисторические времена. Возможно, это было одно из первых блюд в мировой кулинарии: люди испокон веков смешивали муку с водой и лепили из этой смеси лепешки или же раскатывали тесто в тонкие пласты.

Разновидность блинов в том или ином виде можно найти у любого народа, который использует муку.

Блинчики с начинкой в украинской кухне называют налистниками. Источник: Getty Images

В украинской кухне блины называю млинцями (от слова "млин", то есть молоть). Готовятся из тонкого теста, которое делают из пшеничной муки. Блинчики со сладкой или соленой начинкой в украинской кухне называются налистники.

Ближайшие братья наших блинчиков – французские крепы, популярные в бретонской кухне. Готовятся из пшеничной муки, молока, сахара и яиц и подаются, как правило, на десерт со сладкой начинкой: фруктами, ягодами, вареньем, сиропом или сладким соусом. Соленый вариант тонких блинчиков называется калетез или галета и готовят их из гречневой муки.

Итальянский аналог крепов и блинчиков называется креспелле. В Италии их готовят, как правило, в соленом варианте и подают в качестве основного блюда как налистники (заворачивая в них начинку) или запекают в духовке по принципу лазаньи.

Голландский вариант блинов называется паннекокены. По виду они напоминают блинчики и крепы, только тесто в них более плотное. Начинка в паннекокенах может біть самая разная: и мясо, и рыба, и сыр, и фрукты, и орехи. В Голландии эти блины можно попробовать как на точках уличной еды, так и в солидных заведениях и даже семейных ресторанах, которые специализируются именно на паннекокенах.

Поффертьес – еще одно голландское блюдо. По виду напоминают наши оладьи с той лишь разницей, что готовят их обычно микроскопического размера, не более 4 сантиметров в диаметре. Подаются с сахарной пудрой и сиропом.

Панкейки подают, сложив красивой "башенкой". Источник: unsplash.com

Панкейки – американский вариантов блинов. По виду они что-то среднее между нашими оладушками и блинами. Кстати, оладьи и панкейки – это два принципиально разных блюда. Классическое тесто на оладьи включает кефир, яйцо, немного растительного масла, соль и сахар по вкусу, а также мука – ее нужно столько, чтобы тесто получилось тягучим и напоминало густую сметану. Затем тесту нужно дать "отдохнуть" при комнатной температуре: это нужно, чтобы сода вступила в реакцию с кислотой кефира и получились пузырьки. Так оладушки получатся более воздушными.

А вот панкейки – это уже совсем другая история. Во-первых, они больше оладьев по размеру (примерно как чайное блюдце) и по виду напоминают толстенькие блины. Во-вторых, панкейки почти всегда готовят на молоке, из-за чего вкус у них больше напоминает бисквит. В-третьих, панкейки жарят на абсолютно сухой сковороде, в отличие от оладий, которые жарятся в большом количестве масла. Плюс панкейки всегда подают как торт: красиво складывают ровной "башенкой" и поливают медом, сиропом, вареньем и украшают фруктами и ягодами.

Пачат – аналог панкейков, которые готовят мордовские народы. Эти блины готовятся на дрожжах, поэтому они всегда получаются толстые и пышные. А вот муку могут брать любую – пшеничную, пшенную, гречневую или гороховую – и крайне редко готовят из одного сорта, обычно смешивают два вида.

В Финляндии блинчики называют паннукакку. Готовят их из обычного блинного теста на молоке, однако не жарят, а запекают: тесто выливают в форму или на противень, ставят в нагретую до 200 градусов духовку и пекут до золотистого цвета. Кайзершмаррн – австрийская версия блинов, которые подают и как десерт, и как основное блюдо. Особенность этого блюда в том, что тесто для блинов выливается на сковороду, поджаривают с одной стороны, а затем лопаточкой или двумя вилкой разделяют на маленькие кусочки и зажаривают до хрустящей корочки.

Блины можно найти в кухне любого народа мира. Источник: homemakersonline.co.za

Палачинке – тонкие блинчики из Сербии, апам балик – блинчики, которые готовят в Малайзии, доса – хрустящие блинчики из чечевичной и рисовой муки, популярные у народов Южной Индии (подаются вместо хлеба или как гарнир к другим блюдам на завтрак или обед).

Хопперс – рисовые блинчики, которые на Шри-Ланке готовят с добавлением дрожжей и жарят в чашеобразных сковородках, что придает блинам форму чашки. Сами хопперсы не имеют ярко выраженного вкуса, поэтому в них всегда кладут дополнительные ингредиенты.

Инджера – рыхлый блин диаметром до одного метра, которые готовят из Эфиопии. Инджеру едят, либо отщипывая от блина по кусочку и макая эти кусочки в какой-нибудь соус или начинку, или же используют как тарелку для салатов и соусов, а отщипанными кусочками захватывают другую еду.

Японские блины называются окономияки. Готовят их из смеси воды, яйца, муки, тонко нашинкованной капусты, и порошка тунца, а жарят на теппане – горячей металлической плите. В японских ресторанах горячую плиту нередко ставят прямо на стол посетителей, которые могут собственноручно пожарить подготовленные блины.

В Швеции готовят блюдо рагмунк, которое, по сути, является чем-то средним между блинами и дерунами: в миске смешивают молоко, муку и яйца (типичные ингредиенты для блинов), однако потом добавляют сырой картофель, тертый на крупной терке.

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