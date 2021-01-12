Ужин за 20 минут: 5 рецептов пасты
Неправда, что готовка отнимает много времени и сил. Полноценный ужин можно приготовить всего за двадцать-тридцать минут.
Редакция FoodOboz рассказывает, как быстро приготовить итальянскую пасту – с песто, тунцом, креветками, или классические карбонару и болоньезе.
Паста с соусом песто
фарфалле (паста-бантики) – 4 жмени
томаты черри – 10 шт.
зеленый базилик – 1 пучок
грецкие орехи – 50 г
растительное масло – 60 мл
тертый пармезан – 50 г
чеснок – 2 зубчика
лимонный сок – 1 ст. л.
Пасту отварить согласно инструкции на упаковке.
Пока паста варится, приготовить соус песто. Базилик помыть, подсушить полотенцем, оборвать листочки, сложить их в блендер. Добавить орехи, пармезан, чищенный чеснок, масло и лимонный сок. Перебить блендером. Долго перебивать не стоит, соус должен быть рыхлой консистенции.
Соус песто выложить в нагретую сковородку, добавить отваренную пасту и протушить все на небольшом огне пару минут.
Подавать с нарезанными томатами черри.
Паста с тунцом
короткая паста – 4 жмени
тунец в собственном соку – 100 г
замороженный горошек – 0,5 стакана
сливки – 0,5 стакана
тертый пармезан – 2 ст. л.
чеснок – 1 зубчик
соль, перец – по вкусу
растительное масло – 2 ст. л.
Пасту отварить согласно инструкции на упаковке. Горошек опустить в кипящую подсоленную воду, дождаться пока вода опять закипит и проварить после кипения 3-5 минут.
В глубокую сковороду налить растительное масло, выложить раздавленный зубчик чеснока. Обжарить пару минут. После того, как чеснок даст запах, удалить его со сковороды.
В сковороду выложить отваренную пасту и горошек, залить сливками, протушить все вместе пару минут.
Добавить тунец и пармезан, поперчить и хорошо перемешать. При необходимости добавить соль.
Паста с креветками
спагетти – 100 г
замороженные креветки (хвосты) – 200 г
чеснок – 3 зубчика
сливочное масло – 3 ст. л.
петрушка – 3-4 веточки
лимон – 2 дольки (для подачи)
соль, перец – по вкусу
Спагетти отварить согласно инструкции на упаковке. Когда будут готовы, откинуть на дуршлаг. Немного воды из-под пасты слить в чашку, она нам еще понадобится.
Креветки выложить в глубокую сковороду, налить немного воды и довести до кипения. Затем убавить огонь и накрыть крышкой – пусть тушатся, размораживаясь, в собственном соку.
Когда жидкость на сковороде выпарится, добавить сливочное масло и выдавить чеснок. Жарить на небольшом огне, помешивая, минут пять, чтобы масло и чеснок укутали креветки со всех сторон.
Добавить на сковороду отваренную пасту и немного жидкости с макарон, посолить, поперчить, хорошо перемешать. Подавать с мелко рубленной петрушкой и долькой лимона.
Паста карбонара
спагетти – 150 г
бекон – 100 г
желтки – 4 шт
жирные сливки (33%) – 100 мл
тертый пармезан – 50 г
чеснок – 1 зубчик
соль, перец – по вкусу
В миске соединить яичные желтки, сливки, тертый пармезан, соль и перец. Хорошо перемешать, но не взбивать.
Спагетти отварить согласно инструкции на упаковке. Когда будут готовы, откинуть на дуршлаг.
Бекон нарезать маленькими кубиками. Чеснок очистить и мелко порубить.
В глубокой сковороде обжарить бекон на небольшом огне. Жарить пару минут, пока не вытопится жир. Затем добавить чеснок, поперчить и жарить еще две минуты.
Отваренные спагетти соединить с обжаренным беконом и перемешать. Добавить сливочный соус и быстро перемешать пасту с соусом. Разложить по тарелкам и сразу подавать к столу. При подаче посыпать тертым пармезаном.
Паста болоньезе
тальятелле – 150 г
говяжий фарш – 250 г
морковь (небольшая) – 1 шт.
репчатый лук – 1 шт.
стебель сельдерея – 1 шт.
чеснок – 2 зубчика
томаты в собственном соку – 300 г
соль, перец – по вкусу
тертый пармезан – для подачи
растительное масло
Пасту отварить согласно инструкции на упаковке.
Пока паста варится, приготовить соус болоньезе. Морковь и лук почистить, мелко порубить ножом. Также мелко нарезать сельдерей. Обжарить в глубокой сковороде на растительном масле до мягкости.
Добавить фарш, посолить, поперчить. Жарить на небольшом огне, помешивая и разбивая комочки, пока фарш не потеряет красноту.
Томаты перебить блендером вместе с соком. Добавить полученную смесь на сковороду с фаршем, довести до кипения. Затем тушить все вместе на среднем огне минут семь.
Готовую пасту добавить в сковороду с мясным соусом, перемешать.
При подаче можно посыпать тертым пармезаном.
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