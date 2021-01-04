Завтрак за 10 минут: полезные рецепты на каждый день

Пропускать утренний прием пищи – плохая идея. Ученые утверждают, что люди, которые не завтракают, в течении дня потом грешат вредными перекусами, а это в свою очередь может вызвать проблемы с весом и метаболизмом.

Если вы не едите утром, объясняя это отсутствием времени, у нас есть хорошие новости: для того, чтобы приготовить вкусный завтрак, не нужно вставать ни свет, ни заря. Редакция FoodOboz дает вам 7 рецептов на каждый день недели, и на приготовление любого из них у вас уйдет не больше десяти минут. Ну ладно, может, 15 минут. Но разве это много?

Тосты можно делать как солеными, так и сладкими. Источник: taste.com.au

Понедельник. Тосты с крем-сыром

тостовый хлеб

крем-сыр

хамон

слабосоленый или копченый лосось

зелень

свежие или вяленые томаты

Хлеб посушить в тостере или на раскаленной сковороде без масла. Намазать крем-сыром, сверху выложить остальные ингредиенты.

Для пикантности можно добавить в овсянку пару капель трюфельного масла. Источник: mydiaryofus.com

Вторник. Соленая овсянка

овсяные хлопья – 200 г

сливочное масло – 1 ст. л.

вода – 400 мл

сливки – 50 мл

тертый пармезан – 1 ст. л.

соль, перец – по вкусу

В небольшой кастрюле растопить сливочное масло. Всыпать овсяные хлопья, перемешать и залить водой. Довести до кипения, накрыть крышкой и варить, согласно инструкции на упаковке. За пару минут до окончания влить сливки, перемешать. Добавить пармезан, соль и перец, еще раз перемешать и сразу же подавать, посыпав пармезаном и перцем. При желании можно подать с яйцом или авокадо.

Вместо лосося в скрембл можно добавить бекон или овощи. Источник: houseofnasheats.com

Среда. Скрембл с копченым лососем

яйца – 4 шт.

копченый лосось – 50 г

сливки или молоко – 2 ст. л.

растительное масло – 1 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Яйца взбить с молоком или сливками и щепоткой соли и перца. Влить в нагретую и смазанную маслом сковороду. Сразу начать мешать, чтобы яйца схватились комочками. Добавить копченый лосось, нарезанный маленькими кусочками, перемешать. Готовить на небольшом огне, постоянно помешивая, пока яйца не станут плотными комочками по консистенции.

Вместо курицы в лаваш можно завернуть слабосоленую семгу. Источник: elsabor.gr

Четверг. Лаваш с гуакамоле и курицей

лаваш – 1 шт.

жареная или отварная куриная грудка – 1 шт.

авокадо – 1 шт.

лимон – половинка

соль, перец – по вкусу

свежий шпинат – горсть

Из авокадо готовим соус гуакамоле. Пошаговый рецепт приготовления можно посмотреть здесь. Смазываем соусом лаваш, выкладываем кусочки курицы и свежий шпинат. Скручиваем лаваш в ролл.

Такие тосты можно подавать с любыми фруктами и ягодами. Источник: unsplash.com

Пятница. Французские тосты c бананом

тостовый хлеб – 4 кусочка

яйцо – 1 шт.

сахар – 1 ст. л.

молотая корица – 1/2 ч. л.

молоко – 50 мл

сливочное масло – 2 ст. л.

банан – 1 шт.

Яйцо смешать с молоком, сахаром и корицей. Окунуть хлеб в яичную смесь, чтобы он хорошо пропитался. В сковороде разогреть сливочное масло, выложить вымоченный хлеб, обжарить с двух сторон до золотистого цвета. Подавать с нарезанным бананом.

Лук с утра в такой салат можно не добавлять. Источник: eatwell101.com

Суббота. Салат с авокадо

авокадо – 1 шт.

вареные яйца – 2 шт.

томаты черри – 10 шт.

огурец – 1 шт.

синий лук – по желанию

микс салата – горсть

соль, перец – по вкусу

растительное масло – 3 ст. л.

лимонный сок – 1 ст. л.

Яйца почистить, разрезать на четыре части. Авокадо почистить, нарезать кусочками. Томаты и огурцы помыть, вытереть насухо. Огурцы нарезать полукольцами, томаты – пополам. Лук тонко нашинковать. В глубокую миску выложить микс салата, добавить все остальные ингредиенты, посолит, поперчить, заправить лимонным соком и растительным маслом.

Оладушки можно подавать с любыми свежими сезонными фруктами или ягодами. Источник: unsplash.com

Воскресенье. Оладьи

кефир – 1 стакан

яйцо – 1 шт.

мука – 5 ст. л.

сахар – 1 ст. л. (без горки)

сода – на кончике ножа

растительное масло – 1 ст. л.

растительное масло – для жарки

сметана и фрукты – для подачи

Кефир взбиваем блендером вместо с яйцом, сахаром, мукой и содой. Тесто должно получиться густоватым, намного гуще чем на блинчики. Если оно свободно стекает с ложки, добавьте ещё муки, чтоб оно стало более вязким. Добавляем растительное масло, перемешиваем. Выкладываем ложкой в нагретую и смазанную маслом сковороду. Жарим на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что употребление на завтрак исключительно мягких каш, а также других продуктов с высоким содержанием углеводов наносит серьезный вред здоровью.

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