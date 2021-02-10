В Австралии сварили пиво из одного зернышка ячменя

Австралийский ученый Эдвард Керр обнаружил, что пиво, сваренное из одного зерна ячменя, по вкусу ничем не отличается от того, что было сварено из нескольких килограммов солода.

Свое открытие Эдвард сделал в ходе работы над диссертацией, передает издание Тechnology Networks.

"Я изучал изменения белка ячменя на стадии затирания пива, когда один из рецензентов статьи спросил, с чем были связаны эти изменения – с температурой или временем, затраченным на затирание ячменя", – рассказал Керр.

Затирание солода – это процесс приготовления пивного сусла, при котором молотый пивоваренный солод смешивают с водой и выдерживают при определенных температурах. Делается это для активации различных ферментов с целью расщепления ими глюканов, крахмалов и белков.

Чтобы найти ответ на заданный вопрос, Эдварду нужно было заново варить пиво, используя прибор, который вмещает не менее 23 литров пива и 5 килограммов солода. На это бы потребовалось потратить еще три месяца.

"Честно говоря, мне было лень возиться с этим еще несколько месяцев, поэтому я решил проверить, можно ли провести эксперимент в гораздо меньшем масштабе", – рассказал Керр.

По его словам, результат превзошел все его ожидания: процесс пивоварения оказался возможен даже при использовании всего лишь одного зерна ячменя в 1,5-миллилитровой пробирке. Керр сравнил жидкость с суслом, полученным на лабораторной пивоварне Braumeister, в объеме 23 литров. Оказалось, что протеомные профили на белковом и пептидном уровнях у обоих образцов были одинаковы.

Научный руководитель Керра профессор Бенджамин Шульц считает, что эта технология может ускорить тестирование новых сортов ячменя.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что немецкие пивовары сварили пиво, которое, по их словам, можно использовать в борьбе с коронавирусом вместо вакцинации. Идея принадлежит Дарио Стиеру и Давиду Хертлю, свое пиво они назвали Impfstoff, что в переводе с немецкого означает вакцину.