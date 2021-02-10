В Австралії зварили пиво з одного зернятка ячменю

Австралійський вчений Едвард Керр виявив, що пиво, зварене з одного зерна ячменю, на смак нічим не відрізняється від того, що було зварено з декількох кілограмів солоду.

Своє відкриття Едвард зробив під час роботи над дисертацією, передає видання Тechnology Networks.

"Я вивчав зміни білка ячменю на стадії затирання пива, коли один із рецензентів статті запитав, із чим були пов'язані ці зміни – з температурою або часом, витраченим на затирання ячменю", – розповів Керр.

Затирання солоду – це процес приготування пивного сусла, за якого мелений пивоварний солод змішують із водою та витримують за певних температур. Робиться це для активації різних ферментів із метою розщеплення ними глюканів, крохмалю та білків.

Щоб знайти відповідь на поставлене запитання, Едварду потрібно було заново варити пиво, використовуючи прилад, який вміщує не менше ніж 23 літри пива і 5 кілограмів солоду. На це було б потрібно витратити ще три місяці.

"Чесно кажучи, мені було ліньки возитися з цим ще кілька місяців, тому я вирішив перевірити, чи можна провести експеримент у набагато менших масштабах", – розповів Керр.

За його словами, результат перевершив усі його очікування: процес пивоваріння виявився можливим навіть за використання лише одного зернятка ячменю у 1,5-мілілітровій пробірці. Керр порівняв рідину з суслом, отриманим на лабораторній пивоварні Braumeister, в обсязі 23 літрів. Виявилося, що протеомні профілі на білковому і пептидному рівнях в обох зразків були однакові.

Науковий керівник Керра професор Бенджамін Шульц вважає, що ця технологія може прискорити тестування нових сортів ячменю.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що німецькі пивовари зварили пиво, яке, за їхніми словами, можна використовувати в боротьбі з коронавірусом замість вакцинації. Ідея належить Даріо Стієру і Давиду Хертле, своє пиво вони назвали Impfstoff, що в перекладі з німецької означає вакцину.