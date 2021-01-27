Диетолог посоветовала съедать луковицу в день и рассказала о пользе

Маша Сердюк FoodOboz 12:21, 27.01.2021 Обновлено: 12:33, 27.01.2021

Употребление одной луковицы в день пойдет на пользу организму. Причем есть лук можно в любом виде – как в сыром, так и в приготовленном.

Такого мнения придерживается диетолог Светлана Фус. На своей страничке в Instagram она написала, что лук является отличным средством профилактики многих болезней.

Диетолог рассказала, что лук используют при простуде для облегчения боли в горле. Кроме этого, лук помогает снизить уровень холестерина в крови и предотвращает атеросклероз.⁣ А также повышает аппетит, способствует выработке пищеварительных соков и желчи, стимулирует работу кишечника. Таким образом лук обладает противовоспалительным, антиоксидантным действием, укрепляет капилляры, повышает иммунитет.

В то же время Светлана отмечает, что в сыром виде лук не рекомендуется употреблять людям с болезнями ЖКТ (гастрит, язва желудка), так как это может вызвать раздражение слизистой.⁣⁣⠀⠀

"Побочным эффектом употребления лука является неприятный запах кожи и дыхания, однако при умеренном количестве это не должно быть большой проблемой, а польза для здоровья весьма ощутима", – говорит Светлана.

Список наиболее важных веществ, которые содержатся в луке:⁣⁣⠀

  • Кверцетин. Вещество из семейства флавоноидов, обладающее сильными антиоксидантными свойствами и противовоспалительным действием.⁣⁣⠀

  • Антоцианы. Подгруппа флавоноидов (антиоксиданты), которые придают некоторым видам лука фиолетовый или красный цвет. Чем больше флавиноидов, тем ярче и темнее цвет луковицы. Поэтому обычный желтый лук – это хорошо, но фиолетовый – еще лучше.⁣⁣

  • Соединения органической серы, например, аллицин. Это он придает резкий запах и вкус, обладает антибактериальным и антигрибковым действием.⁣

  • Фруктаны. Полимеры фруктозы, которые не перевариваются нашими ферментами и становятся питательной средой для полезной микрофлоры кишечника (особенно бифидо- и лактобактерий).⁣

  • Сапонины. Растительные гликозиды. Они обладают противозапорными свойствами и снижают холестерин.⁣⁣ Эти вещества делают лук важным лекарственным растением. ⁣⁣⠀

⁣⁣Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить творожную запеканку по рецепту Светланы Фус – это блюдо станет идеальным вариантом для сытного завтрака или легко ужина.

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