Творожная запеканка – идеальный вариант для сытного завтрака или легко ужина. К тому же она подходит для детского и диетического питания. Что, собственно, представляет собой рецепт творожной запеканки.
Основа его – творог, яйца (2-3 штуки на килограмм), немного цельнозерновой муки или отрубей (не больше 3-5 ложек, иначе запеканка получится не такой нежной). Творог предварительно протирают через сито, чтобы не было комочков. Яйца перед тем, как вводить в творог, лучше взбить венчиком или блендером. Все ингредиенты нужно тщательно перемешать.
Но это основа. Дальше все зависит от вашей цели и фантазии: в творожную запеканку можно добавить сухофрукты, пряности, ягоды, свежие фрукты. Но можно сделать и несладкую запеканку, например с пряными травами, перцем, чесноком. Что касается фруктов, то для творожной запеканки подойдут любые фрукты, за исключением цитрусовых.
Персики, яблоки, груши, абрикосы, любые ягоды… Их можно смешивать с творожной массой, а можно – и это даже лучше – проложить слоями. Главное правило одно: сочные фрукты-ягоды нужно предварительно бланшировать (фрукты можно обжарить на гриле), чтобы удалить лишнюю воду. Если вы этого не сделаете, вместо запеканки получится запеченный творожный суп)))
В качестве соуса к творожной запеканке хорошо подойдет йогурт… Впрочем, можно никакого соуса не подавать, взять пару белков, взбить в плотную пену, вылить ее на готовую запеканку и поставить еще на 10–15 минут в духовку. Когда она станет золотистой, то вы вытащите из духовки фактически творожный торт!
Творожная запеканка классическая
Подобная творожная запеканка – нежная и диетическая, деликатная по сладости, но богатая кальцием – незаменимая вещь для вкусного и полезного завтрака или ужина. Она хороша как в теплом, свежеприготовленном виде, поданная со сметаной или йогуртом, так и уже остывшая.
Для запеканки нежелательно использовать жирный творог с рынка, т.к. при выпечке из него может выделяться большое количество масла, и вкус запеканки будет хуже. С другой стороны, творог должен быть с однородной структурой и средней влажности.
Ингредиенты:
✔️натуральный творог 9 % - 1000 гр.
✔️яйца - 2 средних (общим весом 120-135 гр.)
✔️мука цельнозерновая или отруби - 4 ст. л. с большой горкой (80 гр.)
✔️ванильный сахар (необязательно) ✔️1 ч. ложка
✔️соль небольшая щепотка
✔️изюм без косточек - 100 гр.
✔️сливочное масло 15 гр. + немного для смазки противня
✔️сметана 15-20 % жирности около 150-200 гр. (для смазки запеканки) + сметана для подачи (необязательно)
Способ приготовления:
👌Включите духовку и нагрейте ее до 160-170 °С.
👌Отмерьте необходимое по рецепту количество сливочного масла, положите его в сотейник и поставьте в нагревающуюся духовку, чтобы оно полностью растопилось (но не доводите его до кипения!).
👌Помойте изюм сначала теплой, затем холодной водой и обсушите на бумажной салфетке. Маленький противень (размером 17,5×27,5 см, высотой 4 см) или любой другой аналогичного объема хорошо промажьте небольшим кусочком холодного сливочного масла.
👌Выложите в большую миску для замеса теста (объемом около 3-3,5 литров) творог, соль и ванильный сахар , разбейте к ним яйца.
👌Смешайте все ингредиенты до однородности при помощи миксера двигая им в одном направлении.
Влейте в смесь растопленное сливочное масло (или выложите аналогичное количество сметаны из холодильника - см. "Полезный совет" к рецепту), перемешайте, затем добавьте 4 ст. ложки с большой горкой отрубей или муки, равномерно рассыпая ее по поверхности.
👌Снова все тщательно смешайте миксером до однородности. Смесь должна получиться густой и пышной и легко сниматься пальцами с венчиков или ложки.
👌Добавьте к этой смеси заранее помытый изюм, быстро вмешайте его миксером или ложкой.
👌Выложите получившуюся смесь для запеканки на подготовленный противень, разровняйте ее поверхность ложкой, смажьте сметаной и закройте фольгой.
👌Поставьте противень в духовку и выпекайте запеканку в соответствии с рекомендациями в инструкции к Вашей духовке для выпечки творожных запеканок около 55-60 минут (она должна хорошо подняться) под фольгой, а затем еще 10-15 минут без фольги, чтобы сыворотка на поверхности запеканки, которая выделилась из творога и сметаны, полностью испарилась.
👌У готовой запеканки поверхность глянцево-сухая и слегка растрескавшаяся.
👌Готовую запеканку оставьте на противне минут на 5-10, затем разрежьте на порции тупым ножом и подавайте к столу, разложив на тарелки при помощи сервировочной лопатки и полив сметаной или йогуртом.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.