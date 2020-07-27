В чем польза риса: названы главные преимущества для здоровья

Рис является второй наиболее потребляемой зерновой культурой в мире после пшеницы. Однако он намного полезнее для организма, особенно в цельнозерновом виде. В нем нет глютена, а натрий и калий находятся в хорошем соотношении.

OBOZREVATEL предлагает более подробно ознакомиться с его преимуществами, опубликованными на riza.it.

Коричневый рис содержит больше витамина Е, чем белый

Преимущества риса по сравнению с пшеницей

Содержит качественные белки. В рисе присутствует лизин, незаменимая аминокислота, необходимая для фиксации кальция в костях и образования антител.

Отсутствует глютен. Рис – это натуральная безглютеновая крупа, которая подходит для людей с целиакией (нарушением работы кишечника).

В рисе меньше натрия, чем в пшенице . По этой причине он особенно полезен для здоровья почек, так как чрезмерное потребление натрия вызывает проблемы с давлением и клубочковой фильтрацией.

Насыщает лучше, чем макароны. 100 г сырого риса превращается примерно в 300 г вареного, в отличие от макарон, которых становится лишь 200 г. А, учитывая то, что тело успокаивает голод, основываясь на объеме пищи, а не на калориях, употребляя рис, организм насыщается раньше.

Легче усваивается. Небольшие гранулы крахмала, содержащиеся в коричневом рисе, обладают абсорбирующей способностью в отношении пищеварительных соков и воздуха, который задерживается на желудочном уровне. Это способствует лучшему усвоению.

Какой рис выбрать?

Переработка риса-сырца в съедобный продукт происходит путем постепенного устранения внешних слоев, что снижает его питательную ценность. В таком случае волокна практически отсутствуют, а содержание витаминов и белков резко уменьшается. С другой стороны, это позволяет увеличить срок годности риса, ускорить процесс приготовления и сделать его вкус более приятным.

Однако более богатым с точки зрения питания является цельнозерновой (коричневый) рис, поскольку в нем сохраняется больше полезных для организма питательных веществ, а именно: фосфора, калия, железа, цинка, селена, витаминов Е, В1, В3 и В6.

Как готовить рис?

Белый рис имеет более высокий гликемический индекс (ГИ) – от 70. Чтобы снизить это число, диетологи рекомендуют готовить его до состояния аль-денте и сочетать с продуктами, богатыми клетчаткой, такими как овощи и сезонные бобовые.

Хорошее правило – выбирать коричневый рис, который отличается меньшим ГИ. Однако проблема состоит в том, что он нуждается в более длительном времени приготовления, поэтому, например, не подходит для ризотто.

Чтобы его правильно сварить, нужно поместить рис в кастрюлю и добавить холодную воду (3 стакана воды на каждый стакан коричневого риса), накрыть крышкой, довести до кипения и уменьшить огонь. Процесс приготовления занимает около 45-50 минут.

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