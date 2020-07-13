В чем польза нута и как его готовить: важные советы и примеры рецептов

Нут (лат. Cicer arietinum) – это растение семейства Бобовые, которое содержит очень мало жира, но богато белком, клетчаткой, витаминами и минералами.

Он не только гарантирует долгое чувство сытости, но и благоприятно влияет на пищеварение, сообщает foodspring.it.

Нут помогает снизить уровень холестерина

Кроме того, высокое количество клетчатки позволяет снизить уровень холестерина, что определяется сапонинами, присутствующими в нуте. Это вторичные растительные вещества, которым приписывают противовоспалительные свойства, обеспечение защиты сердца и улучшение кровообращения.

Также эти бобовые содержат минеральные соли: сочетание кальция и фосфора способствует укреплению костей и зубов, в то время как магний играет важную роль в функционировании мышц и нервов.

Приготовление нута

Любители нута знают, что его можно использовать на кухне различными способами, например, для приготовления хумуса и фалафеля. Однако также он превосходен в качестве гарнира или ингредиента в восточных блюдах и салатах.

Тем не менее его можно есть при одном условии: если он хорошо приготовился. В сыром виде в нем содержатся токсины (лектины), которые способны вызвать симптомы непереносимости или интоксикации.

Чтобы приготовить нут, нужно предварительно замочить его в воде, оставив на 10-12 часов. Затем процедить и хорошо промыть. После этого рекомендуется варить на медленном огне. Если он легко режется с помощью ножа, это свидетельствует о его готовности к употреблению.

Рецепты с нутом

Боул

Боулы обрели большую популярность в питании, так как содержат все микроэлементы в одном блюде. Комбинируя продукты, в том числе нут, можно получить большую пользу для здоровья. Этот рецепт содержит растительные и животные белки, поэтому эффективно способствует развитию мышц.

Ингредиенты

150 г сладкого картофеля

100 г брокколи

80 г нута

100 г куриной грудки

1 ст. л. кокосового масла

50 г коричневого риса

2 ст. л. арахисовой пасты

1 ч. л. меда

2 ч. л. соевого соуса

1 ст. л. воды

1 горсть шпината (около 30 г)

1 ст. л. белковых хлопьев

По вкусу: соль, перец, паприка, свежий перец чили

Приготовление

Разогреть духовку до 180 ° С. Нарезать сладкий картофель на ломтики толщиной 1 см, а брокколи – на соцветия. Поместить нарезанные овощи, нут и куриную грудку на противень, предварительно накрытый бумагой для выпечки. Полить небольшим количеством масла овощи и мясо. Приправить солью, перцем и паприкой, готовить 25-30 минут. Тем временем приготовить рис в соответствии с инструкциями на упаковке. Для заправки: смешать арахисовую пасту, мед, соевый соус и воду, чтобы получить кремообразную консистенцию. Положить шпинат и другие ингредиенты в миску. Добавив специи и протеиновые хлопья, можно подавать к столу.

Веганский рецепт: карри из нута

Его можно приготовить всего за несколько простых шагов. И он понравится даже тем, кто не является веганом или вегетарианцем.

Ингредиенты

1 маленький лук

1 ч. л. кокосового масла

1 ч. л. красной пасты карри

100 г картофеля

150 мл воды (больше при необходимости)

100 г нута

150 г измельченной томатной мякоти

120 мл кокосового молока с низким содержанием жира

0,5 ч. л. гарам масала (смесь специй)

0,5 ч. л. карри

По вкусу: соль, перец, свежий кориандр и лайм

Приготовление

Лук нарезать кубиками и обжарить на сильном огне с кокосовым маслом. Добавить пасту карри и перемешать. Картофель тоже нарезать кубиками и обжарить пару минут вместе с луком. Залить водой и тушить 10 минут. Добавить в сковороду нут, помидоры и кокосовое молоко, варить 5-7 мин. Приправить солью, перцем, гарам масала и карри. Когда картофель станет мягким, подавать к столу, украсив свежим кориандром и лаймом.

Так как картофель и нут являются питательными ингредиентами, это блюдо следует подавать без гарниров. Для тех, кому кажется мало, можно дополнить рецепт коричневым рисом.

Салат из нута

Хороший салат не должен быть сложным в приготовлении. Если времени мало, но хочется что-нибудь вкусное и полезное, то салат из нута – идеальное решение.

Ингредиенты

265 г консервированного нута (сухой вес)

5 томатов черри

100 г огурца

10 оливок

Красный лук

1 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. яблочного уксуса

Пучок свежей петрушки

По вкусу: соль, перец

По желанию: лимонный сок

Приготовление

Слить из нута воду и положить его в большую миску. Разрезать помидоры черри на 4 части. Нарезать оливки пополам, лук – на тонкие полоски, а огурец – кубиками. Подготовить петрушку. Добавить нарезанные овощи и зелень к нуту, приправив маслом, яблочным уксусом, солью и перцем. Хорошо перемешать. При желании можно добавить немного лимонного сока.

Что касается выбора овощей, не стоит бояться давать волю своему воображению. К примеру, можно обогатить салат фетой, вялеными томатами, каперсами, свежим шпинатом, сухофруктами, семенами, перцем, авокадо, свежей мятой или яблоками.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, от каких продуктов стоит отказаться. К примеру, замена сахара финиками, а риса – цветной капустой является важным шагом на пути к сбалансированной диете.

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