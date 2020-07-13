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В чем польза нута и как его готовить: важные советы и примеры рецептов

1.1т
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Нут (лат. Cicer arietinum) – это растение семейства Бобовые, которое содержит очень мало жира, но богато белком, клетчаткой, витаминами и минералами.

Он не только гарантирует долгое чувство сытости, но и благоприятно влияет на пищеварение, сообщает foodspring.it.

Нут помогает снизить уровень холестерина

Нут помогает снизить уровень холестерина

Кроме того, высокое количество клетчатки позволяет снизить уровень холестерина, что определяется сапонинами, присутствующими в нуте. Это вторичные растительные вещества, которым приписывают противовоспалительные свойства, обеспечение защиты сердца и улучшение кровообращения.

Также эти бобовые содержат минеральные соли: сочетание кальция и фосфора способствует укреплению костей и зубов, в то время как магний играет важную роль в функционировании мышц и нервов.

Приготовление нута

Любители нута знают, что его можно использовать на кухне различными способами, например, для приготовления хумуса и фалафеля. Однако также он превосходен в качестве гарнира или ингредиента в восточных блюдах и салатах.

Тем не менее его можно есть при одном условии: если он хорошо приготовился. В сыром виде в нем содержатся токсины (лектины), которые способны вызвать симптомы непереносимости или интоксикации.

Чтобы приготовить нут, нужно предварительно замочить его в воде, оставив на 10-12 часов. Затем процедить и хорошо промыть. После этого рекомендуется варить на медленном огне. Если он легко режется с помощью ножа, это свидетельствует о его готовности к употреблению.

Рецепты с нутом

Боул

Боулы обрели большую популярность в питании, так как содержат все микроэлементы в одном блюде. Комбинируя продукты, в том числе нут, можно получить большую пользу для здоровья. Этот рецепт содержит растительные и животные белки, поэтому эффективно способствует развитию мышц.

Ингредиенты

  • 150 г сладкого картофеля

  • 100 г брокколи

  • 80 г нута

  • 100 г куриной грудки

  • 1 ст. л. кокосового масла

  • 50 г коричневого риса

  • 2 ст. л. арахисовой пасты

  • 1 ч. л. меда

  • 2 ч. л. соевого соуса

  • 1 ст. л. воды

  • 1 горсть шпината (около 30 г)

  • 1 ст. л. белковых хлопьев

  • По вкусу: соль, перец, паприка, свежий перец чили

Приготовление

  1. Разогреть духовку до 180 ° С. 

  2. Нарезать сладкий картофель на ломтики толщиной 1 см, а брокколи – на соцветия. 

  3. Поместить нарезанные овощи, нут и куриную грудку на противень, предварительно накрытый бумагой для выпечки.

  4. Полить небольшим количеством масла овощи и мясо.

  5. Приправить солью, перцем и паприкой, готовить 25-30 минут. 

  6. Тем временем приготовить рис в соответствии с инструкциями на упаковке.

  7. Для заправки: смешать арахисовую пасту, мед, соевый соус и воду, чтобы получить кремообразную консистенцию. 

  8. Положить шпинат и другие ингредиенты в миску. 

  9. Добавив специи и протеиновые хлопья, можно подавать к столу.

Веганский рецепт: карри из нута

Его можно приготовить всего за несколько простых шагов. И он понравится даже тем, кто не является веганом или вегетарианцем.

Ингредиенты

  • 1 маленький лук

  • 1 ч. л. кокосового масла

  • 1 ч. л. красной пасты карри

  • 100 г картофеля

  • 150 мл воды (больше при необходимости)

  • 100 г нута

  • 150 г измельченной томатной мякоти

  • 120 мл кокосового молока с низким содержанием жира

  • 0,5 ч. л. гарам масала (смесь специй)

  • 0,5 ч. л. карри

  • По вкусу: соль, перец, свежий кориандр и лайм

Приготовление

  1. Лук нарезать кубиками и обжарить на сильном огне с кокосовым маслом.

  2. Добавить пасту карри и перемешать. 

  3. Картофель тоже нарезать кубиками и обжарить пару минут вместе с луком.

  4. Залить водой и тушить 10 минут. 

  5. Добавить в сковороду нут, помидоры и кокосовое молоко, варить 5-7 мин. 

  6. Приправить солью, перцем, гарам масала и карри. 

  7. Когда картофель станет мягким, подавать к столу, украсив свежим кориандром и лаймом. 

Так как картофель и нут являются питательными ингредиентами, это блюдо следует подавать без гарниров. Для тех, кому кажется мало, можно дополнить рецепт коричневым рисом.

Салат из нута

Хороший салат не должен быть сложным в приготовлении. Если времени мало, но хочется что-нибудь вкусное и полезное, то салат из нута – идеальное решение.

Ингредиенты

  • 265 г консервированного нута (сухой вес)

  • 5 томатов черри

  • 100 г огурца

  • 10 оливок

  • Красный лук

  • 1 ст. л. оливкового масла

  • 1 ст. л. яблочного уксуса

  • Пучок свежей петрушки

  • По вкусу: соль, перец

  • По желанию: лимонный сок

Приготовление

  1. Слить из нута воду и положить его в большую миску. 

  2. Разрезать помидоры черри на 4 части.

  3. Нарезать оливки пополам, лук – на тонкие полоски, а огурец – кубиками.

  4. Подготовить петрушку.  

  5. Добавить нарезанные овощи и зелень к нуту, приправив маслом, яблочным уксусом, солью и перцем.

  6. Хорошо перемешать. 

  7. При желании можно добавить немного лимонного сока. 

Что касается выбора овощей, не стоит бояться давать волю своему воображению. К примеру, можно обогатить салат фетой, вялеными томатами, каперсами, свежим шпинатом, сухофруктами, семенами, перцем, авокадо, свежей мятой или яблоками.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, от каких продуктов стоит отказаться. К примеру, замена сахара финиками, а риса – цветной капустой является важным шагом на пути к сбалансированной диете.

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Автор
Елена Козлова
Тема
Питание
Теги
продукты питание
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