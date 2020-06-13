Не больше 2 раз в неделю: стал известен вред мороженого

Елена Козлова FoodOboz 12:00, 13.06.2020

Несмотря на множество преимуществ мороженого, необходимо знать, что его употребление может принести вред здоровью. Чрезмерное количество способно вызвать ожирение, заболевания сердца или диабет.

Мороженое нужно есть не больше 2 раз в неделю, иначе это приведет к различным осложнениям, сообщает parenting.firstcry.com.

В мороженом содержится много жира и сахара

В нем содержится много жира, поэтому потребуется большее времени для его переваривания. Из-за этого часто возникает вздутие живота. Кроме того, мороженое способно увеличивать уровень "плохого" холестерина, что, в свою очередь, может вызывать диабет, проблемы сердечно-сосудистой системы и повышение артериального давления. Также оно имеет в своем составе рафинированные углеводы, которые увеличивают отложение жира (больше всего в области живота).

Сокращение количества калорий

  • Независимо от типа мороженого, нужно следить за размером порции.

  • Выбирать то, которое имеет более низкое содержание сахара.

  • Не употреблять его чаще 2 раз в неделю.

  • Отдавать предпочтение домашнему мороженому. Оно отличается своей питательностью, а также позволяет контролировать его состав и приготовление.

Нужно отдавать предпочтение домашнему мороженому

Употребление мороженого на завтрак

Согласно некоторым исследованиям, считалось, что мороженое во время завтрака способно делать людей умнее. Однако нет достаточно доказательств, подтверждающих эти слова. В целом его можно есть даже на завтрак, но нужно учитывать, что в нем содержится много жира и сахара.

Как сообщал OBOZREVATEL, на качество сна влияет множество факторов, в том числе привычки питания. Рекомендуется выбирать легкие и сбалансированные блюда на ужин. Такие продукты, как пицца, бутерброды или сладкие хлопья, являются очень тяжелыми, поэтому их следует избегать.

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