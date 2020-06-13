Не больше 2 раз в неделю: стал известен вред мороженого
Несмотря на множество преимуществ мороженого, необходимо знать, что его употребление может принести вред здоровью. Чрезмерное количество способно вызвать ожирение, заболевания сердца или диабет.
Мороженое нужно есть не больше 2 раз в неделю, иначе это приведет к различным осложнениям, сообщает parenting.firstcry.com.
В нем содержится много жира, поэтому потребуется большее времени для его переваривания. Из-за этого часто возникает вздутие живота. Кроме того, мороженое способно увеличивать уровень "плохого" холестерина, что, в свою очередь, может вызывать диабет, проблемы сердечно-сосудистой системы и повышение артериального давления. Также оно имеет в своем составе рафинированные углеводы, которые увеличивают отложение жира (больше всего в области живота).
Сокращение количества калорий
Независимо от типа мороженого, нужно следить за размером порции.
Выбирать то, которое имеет более низкое содержание сахара.
Не употреблять его чаще 2 раз в неделю.
Отдавать предпочтение домашнему мороженому. Оно отличается своей питательностью, а также позволяет контролировать его состав и приготовление.
Употребление мороженого на завтрак
Согласно некоторым исследованиям, считалось, что мороженое во время завтрака способно делать людей умнее. Однако нет достаточно доказательств, подтверждающих эти слова. В целом его можно есть даже на завтрак, но нужно учитывать, что в нем содержится много жира и сахара.
Как сообщал OBOZREVATEL, на качество сна влияет множество факторов, в том числе привычки питания. Рекомендуется выбирать легкие и сбалансированные блюда на ужин. Такие продукты, как пицца, бутерброды или сладкие хлопья, являются очень тяжелыми, поэтому их следует избегать.