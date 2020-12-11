В Швейцарии признали безопасность фондю во время пандемии

Жителям Швейцарии разрешили есть национальное блюдо фондю, которое предусматривает поедание расплавленного сыра из одной тарелки большим количеством людей.

Ранее в стране разгорелся спор вокруг фондю, пишет CTV News. Все дело в том, что фондю готовят на открытом огне в специальной большой посуде, после чего прямо из этой емкости едят большой компанией: в полученную массу обмакивают насаженные на специальные длинные вилочки кусочки хлеба, картофеля, корнишонов, оливок и других продуктов. Так как блюдо одновременно едят несколько человек, возник вопрос, можно ли безопасно наслаждаться трапезой во время пандемии.

Пользователи соцсетей активно обсуждали эту тему. Кто-то шутил, что фондю нужно есть с помощью удочки, другие предлагали макать в сырную массу кусок хлеба на одной вилке, снимать хлеб ножом и есть с помощью второй вилки.

Для решения вопроса местная пресса призвала на помощь экспертов. Специалист по инфекционным заболеваниям Кристиан Рюф из Цюриха заверил, что риск заражения COVID-19 во время поедания фондю в компании незначителен, так как при нагревании сыр достигает температуры, достаточной для уничтожения любого вируса. При этом эксперт рекомендовал сократить количество употребляющих его людей до минимума.

"Риск возникает, когда люди сидят весь вечер в небольшом помещении, разговаривают, смеются и даже поют. Это идеальные условия для распространения вируса. Риск таится не в самом фондю, а в группе людей, которые собираются около него", – объяснил Кристиан Рюф.

При нагревании сыр достигает температуры, достаточной для уничтожения любого вируса. MICHELIN Guide California

Несмотря на то, что фондю можно готовить дома или на природе благодаря специальным наборам и готовым к употреблению смесям, которые продаются в магазинах, наслаждение фондю с близкими в ресторане остается важной частью в жизни швейцарцев.

Однако сейчас большинство ресторанов в стране закрыты, а Десятый ежегодный Фестиваль фондю, который был запланирован на 31 октября, был отменен. В связи с этим продажи готовых смесей для фондю в Швейцарии выросли на 10% – это говорит о том, что национальное блюдо помогает стране пережить пандемию, объединяя семью и друзей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что биологи из Университета Северной Каролины в ходе исследований выяснили: вещества, которые содержатся в винограде, зеленом чае и какао-бобах, способны блокировать ферменты-протеазы SARS-CoV-2. В результате этого в организме останавливается распространение коронавируса.