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Ученые назвали три продукта, блокирующие COVID-19

9.7т
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Вещества, которые содержатся в винограде, зеленом чае и какао-бобах, способны блокировать ферменты-протеазы SARS-CoV-2. В результате этого в организме останавливается распространение коронавируса.

Такие данные в ходе научных исследований получили биологи из Университета Северной Каролины. Выводы ученых опубликованы в издании Frontiers in Plant Science.

Ведущий автор исследования профессор биологии Де-Ю Се вместе с коллегами изучил продукты питания и лекарственные растения: ученые пытались найти органические соединения, которые способны подавлять прикрепление вируса и его распространение в клетках человека.

"У вируса SARS-CoV-2 есть так называемая "основная протеаза" под названием Mpro. Она крайне необходима для репликации и "самосборки". Если удается подавить ее действие или полностью деактивировать, вирус умирает", – говорит профессор.

Компьютерное моделирование и лабораторные эксперименты in vitro показали, что действие Mpro блокируется при взаимодействии с различными химическими соединениями в растительных продуктах, известных мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

"Вещества в зеленом чае и винограде успешно подавили функцию Mpro, соединения в порошке какао и темном шоколаде снизили активность протеазы примерно наполовину", – утверждает Де-Ю Се.

Ученые говорят, что в винограде "блокираторы" вируса содержатся в кожуре и семенах, а в зеленом чае обнаружено целых пять химических соединений, которые взаимодействуют с разными участками Mpro и нейтрализуют его действие. По словам биологов, SARS-CoV-2 подавляют те вещества, которые сами растения используют для собственной защиты.

Ранее доктор медицинских наук Наталья Костинская в своей колонке для OBOZREVATEL, рассказывала, что главная особенность коронавируса – провоцирование фиброза легких (разрастание рубцовой ткани с одышкой, сухим кашлем и дефицитом кислорода), а также давала советы, как с помощью питания можно предупредить развитие этой болезни.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Тема
Коронавирус
Место
США
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