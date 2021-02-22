Веганские блины: рецепт без яиц и молока

Блины без яиц, молока или кефира – на первый взгляд звучит как фантастика. Но это только на первый взгляд. На самом деле приготовить вкусные блинчики без этих ингредиентов вполне реально.

Редакция FoodOboz делится веганским рецептом блинов – идеальный вариант для тех, кто постится или придерживается питания без животных жиров.

вода – 500 мл

мука – 250 г

сахар – 2 ст. л.

растительное масло – 2 ст. л.

сода – на кончике ножа

соль – щепотка

Начинку для блинов можно брать на свое усмотрение. recipesbycarina.com

Воду вскипятить и остудить. Оставьте ее немного горячей, так она лучше смешается с мукой. Муку просеять, затем добавить в нее соль, сахар и соду. Хорошо перемешать. Небольшими порциями влить воду в муку, постоянно помешивая венчиком. Тесто должно получиться по консистенции как жидкая сметана. Если тесто получится сильно густым, добавьте еще воды. Дайте тесту постоять 15 минут, затем добавьте растительное масло и перемешайте. Сковороду немного смазать маслом, наливать тесто половником по чуть-чуть, тонким слоем равномерно распределяя по поверхности. Жарить блины до румяного цвета с двух сторон.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что британские ученые сравнили самые популярные рецепты блинов из интернета и с помощью программы искусственного интеллекта Monolith вывели самый лучший способ приготовления.