Веганские блины: рецепт без яиц и молока
Блины без яиц, молока или кефира – на первый взгляд звучит как фантастика. Но это только на первый взгляд. На самом деле приготовить вкусные блинчики без этих ингредиентов вполне реально.
Редакция FoodOboz делится веганским рецептом блинов – идеальный вариант для тех, кто постится или придерживается питания без животных жиров.
вода – 500 мл
мука – 250 г
сахар – 2 ст. л.
растительное масло – 2 ст. л.
сода – на кончике ножа
соль – щепотка
Воду вскипятить и остудить. Оставьте ее немного горячей, так она лучше смешается с мукой.
Муку просеять, затем добавить в нее соль, сахар и соду. Хорошо перемешать.
Небольшими порциями влить воду в муку, постоянно помешивая венчиком. Тесто должно получиться по консистенции как жидкая сметана. Если тесто получится сильно густым, добавьте еще воды.
Дайте тесту постоять 15 минут, затем добавьте растительное масло и перемешайте.
Сковороду немного смазать маслом, наливать тесто половником по чуть-чуть, тонким слоем равномерно распределяя по поверхности.
Жарить блины до румяного цвета с двух сторон.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что британские ученые сравнили самые популярные рецепты блинов из интернета и с помощью программы искусственного интеллекта Monolith вывели самый лучший способ приготовления.