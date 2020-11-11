Один из украинских производителей сосисок и колбас полностью показал свое производство

Бердянский мясокомбинат полностью открыл свое производство для украинцев. Теперь можно увидеть, из каких ингредиентов и в каких условиях делают колбасы и сосиски. Об этом сообщает 24 канал.

Радио Трек

Бердянский мясокомбинат сделал производство колбас и сосисок прозрачным с помощью сервиса Virobnik.ua, на котором уже можно посмотреть видео создание трех видов мясной продукции комбината, а также видео создания других продуктов питания и непищевых продуктов ежедневного употребления.

Как отмечает вдохновитель проекта Virobnik.ua Виталий Ермак, производство мясных продуктов вызывает у украинских потребителей больше всего вопросов, ведь люди подозревают, что при создании колбас и сосисок производители используют некачественное сырье и делают это в ненадлежащих условиях. Бердянскому мясокомбината первому удалось развенчать миф о колбасе из туалетной бумаги. Ждем, сделают ли это другие производители.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет оштрафовал пять молочных компаний за обман на 30 млн грн.

Комитет выявил ряд недобросовестных компаний, которые производили смеси из неизвестных составляющих и при этом называли продукт маслом, сообщили в ведомстве.

Проект Virobnik.ua стартовал в Украине несколько месяцев назад и пока встречает сопротивление со стороны многих производителей. Как рассказывает вдохновитель проекта Виталий Ермак, главная задача проекта – не реклама отдельных производителей или торговых марок, а информирование украинских потребителей, как производится тот или иной продукт.