Вкусное домашнее вино из шелковицы: готовится без спирта
Именно сезонная шелковица – это идеальная ягода для домашнего вина. Она в меру кислая и очень сочная. И самое главное, что спирта добавлять не придется, ведь напиток можно сделать путем натурального брожения.
Идея приготовления вкусного домашнего вина из шелковицы опубликована на странице фудблогера Юлии с ником fermerka.ua в Instagram. Для того, чтобы возникло натуральное брожение – добавляется изюм.
Ингредиенты:
- 2 кг шелковицы
- 4л. воды
- 1,5 кг сахара
- 1 чайная ложка лимонной кислоты
- 25 г изюма
Способ приготовления:
1. Шелковицу разминаем.
2. Добавляем воду комнатной температуры (фильтрованной).
3. Добавляем сахар, лимонную кислоту, изюм.
4. Все кладем в банку.
5. Отставляем в теплое место.
6. Через 4-5 дней убираем мякоть, процеживаем.
7. Разливаем в банки под затвор.
8. Ждем, пока оно перестанет бродить. Если образуется осадок – забираем его.
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