Именно сезонная шелковица – это идеальная ягода для домашнего вина. Она в меру кислая и очень сочная. И самое главное, что спирта добавлять не придется, ведь напиток можно сделать путем натурального брожения.

Идея приготовления вкусного домашнего вина из шелковицы опубликована на странице фудблогера Юлии с ником fermerka.ua в Instagram. Для того, чтобы возникло натуральное брожение – добавляется изюм.

Ингредиенты:

2 кг шелковицы

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4л. воды

1,5 кг сахара

1 чайная ложка лимонной кислоты

25 г изюма

Способ приготовления:

1. Шелковицу разминаем.

2. Добавляем воду комнатной температуры (фильтрованной).

3. Добавляем сахар, лимонную кислоту, изюм.

4. Все кладем в банку.

5. Отставляем в теплое место.

6. Через 4-5 дней убираем мякоть, процеживаем.

7. Разливаем в банки под затвор.

8. Ждем, пока оно перестанет бродить. Если образуется осадок – забираем его.

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