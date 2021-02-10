Зачем есть свеклу и в чем ее польза: шесть аргументов "за"

Свекла – овощ, который либо любят, либо на дух не переносят. И если с любовью понятно, то непринятие свеклы, на наш взгляд, связано с тем, что в наших краях люди употребляют ее, как правило, только в вареном виде.

Тем временем свеклу можно жарить, варить, запекать и есть в сыром виде, можно готовить из нее салаты, запеканки и пироги, можно есть как сам плод, так и зеленые листья: свекольные "вершки" называются мангольд и во всем мире его используют в качестве листьев для салата.

Ранее FoodOboz уже рассказывал, что можно приготовить из свеклы кроме борща, винегрета и селедки под шубой: в этой подборке можно прочитать небанальные рецепты блюд со свеклой от мишленовских поваров. Сегодня же мы рассказываем, зачем нужно включить этот овощ в свой ежедневный рацион.

Во-первых, в составе свеклы содержится практически весь набор витаминов и минералов, которые сохраняются даже при термической обработке. Именно поэтому "бурячок" полезен абсолютно в любом виде: хоть в сыром, хоть вареном, хоть печеном или жареном. Во-вторых, есть куча других плюсов.

Свеклу можно жарить, варить, запекать и есть в сыром виде. saltpepperskillet.com

В свекле содержатся витамины – Р и вся подгруппа витаминов В, РР. Эти вещества помогают внутренним органам настроиться на положительную работу и укрепляют иммунитет.

Минеральные вещества – йод, марганец, железо, фосфор, цезий, сера, калий – помогают организму бороться с различными болезнями, в частности, являются отличной профилактикой против возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и болезней костной системы.

Фолиевая кислота в составе свеклы – это незаменимый источник полезных молекул, которые необходимы для кровеносной системы: с древних времен корнеплод использовали, как надежное средство в борьбе с анемией.

Аминокислоты, которые содержатся в составе свеклы, помогают организму бороться с ранним старением и способствуют очищению внутренних органов от различных токсинов и вредных веществ.

Антиоксиданты, входящие в состав вареной свеклы, противостоят атаке микробов и вредных микроорганизмов, а также эффективно борются с ранним старением организма и способствуют омоложению клеток кожи.

Вареную свеклу также называют легким антидепрессантом: овощ известен своим успокаивающим воздействием, поэтому его рекомендуют есть людям, которые живут в постоянном стрессе.

Кроме того, свекла помогает улучшить сексуальную жизнь: корнеплод содержит вещества, которые повышают уровень тестостерона у мужчин. Ну, а про то, что свекла обладает слабительным эффектом, думаем, говорить не нужно: это всем давно известный факт.

Свеклу рекомендуют включать в меню людей, которые желают сбросить несколько лишних килограмм: в 100 граммах продукта содержится всего лишь 50 килокалорий. Диета на вареной свекле помогает не только сбросить вес, но и наладить процессы пищеварения в организме.

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