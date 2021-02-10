Как правильно резать лук, чтобы не было слез: 5 советов от шефов

Британские шеф-повара поделились лайфхаками, которые позволяют резать большое количество лука без слез.

Главная проблема заключается в том, что при нарезке лук выделяет вещество, которое раздражает слезные железы в глазах и автоматически заставляет людей плакать. Чтобы этого избежать, необходимо снизить количество этих веществ.

Журналисты издания Express опросили несколько шеф-поваров, и они поделились лайфхаками, которые позволяют им легко нарезать большое количество лука для того или иного блюда.

Итак, для того, чтобы без слез нарезать лук, нужно:

Охладить лук. Раздражающие химические вещества, от которых слезятся глаза, легче распространяются в тепле. Поэтому перед началом приготовления повара советуют подержать лук в холодильнике 30 минут или в морозилке 10 минут. Холод заморозит вещество, которое выделяет овощ , и этим самым снизит уровень его раздражения на слезные железы.

Замочить лук в воде. Только предварительно отрежьте кончик луковицы: вода вытянет кислоту, которая раздражает глаза. Однако имейте ввиду, что в таком случае вы рискуете лишить овощ его насыщенного вкуса.

Наточить нож. Резать лук повара советуют только очень острым, хорошо заточенным ножом. Тупые ножи ломают структуру луковицы, а чем меньше ломается лук при нарезке, тем меньше будет выделяться фермента, который раздражает глаза.

Проветрить помещение. Откройте окна во время нарезки лука или на худой конец включите вентилятор. Поток воздуха будет сдувать пары химического вещества и вашим глазам будет намного легче "дышать".

Надеть очки. Да-да, есть специальные очки для нарезки лука. Их, как правило, используют люди с очень чувствительными глазами. И вы тоже можете.

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