Знакомый незнакомый базилик: 7 способов получить от растения максимум пользы

Антисептические, успокаивающие, спазмолитические свойства, способность улучшать аппетит и нормализовать тонус кишечника, а также способность предотвращать гормональные расстройства – все это делает базилик желанным гостем на столе в любое время года.

Так считает врач высшей категории по специальности "Гигиена питания", кандидат медицинских наук Татьяна Анистратенко. И пока длится сезон, эту пряность стоит добавлять к блюдам, а вместе с этим – подумать о припасах.

1. Употреблять базилик свежим, добавляя в салаты или напитки – наиболее очевидный способ использования. При этом следует учесть, что наибольшее количество эфирного масла в листьях содержится во время цветения. Впоследствии растение начинает отдавать все силы на созревание семян, и концентрация ароматических веществ снижается. Поэтому цветоносы можно отщипнуть, тогда базилик выпустит боковые побеги.

Если же растение срезают полностью, то жесткие стебли, которые не годятся для кулинарии, также пойдут в дело. Их можно залить кипятком и делать из отвара ванночки для ног.

2. Собирать растение на сушку целесообразно в начале цветения. Лучше всего для этого годится зеленый базилик, фиолетовый хуже сохраняет аромат.

Базиликовый чай (особенно с имбирем или с малиной) пригодится в сезон ОРВИ. Неслучайно это растение используют и в фармпромышленности – как компонент сиропов от кашля.

А в Индии, наверное, посоветовали бы добавлять сушеный базилик к маслу гхи – высокоочищенному топленому сливочному маслу, которое ценит аюрведическая медицина.

3. Базилик можно засолить – совершенно так же, как это делают с петрушкой и укропом. Такую заготовку добавляют к первым и ко вторым блюдам в том же количестве, что и свежий – 2-3 грамма, очевидно, уменьшая при этом привычное количество соли.

4. Замораживать листья – также хорошая идея. Быстрое замораживание позволяет сохранить наибольшее количество полезных веществ. Правда, текстура листьев потеряется, но это актуально разве что для эффектной подачи капрезе.

5. Приготовить соус с базиликом и заморозить его – отличное решение для тех, кто заботится и о вкусе, и о пользе. К тому же, замораживание соусов в пакетах, запаянных вакууматором или закрытых зип-застежкой, позволяет не возиться со стерилизацией баночек, пастеризацией соуса и тому подобное.

"Базиликового классику" нам предлагают Грузия и Италия.

В первом случае, при приготовлении ткемали, в блендер направляются сливы, базилик, чеснок и щепотка черного молотого перца. Это не единственный из возможных перечней пряностей, однако такая комбинация практически всегда лежит в основе.

Песто готовят из базилика, оливкового масла, кедровых орешков, пармезана и соли Getty

Во втором – песто готовят из базилика, оливкового масла, кедровых орешков, пармезана и соли. И, конечно, мы помним, что ни одна из статей, посвященная песто, не обходится без уничижительных выпадов в сторону блендера – мол, в чаше кухонного прибора пряная трава нагревается и теряет запах, поэтому соус необходимо готовить только вручную, перетирая его в ступке. Но если честно, слабо верится в то, что кто-то из ценителей итальянской кухни сможет почувствовать разницу между соусами ручного и машинного приготовления.

Добавлять пряности к маринадам – отличный способ разнообразить вкус традиционной консервации. Базилик годится для приготовления соленых помидоров. Также он подружится с яблоками или грушами в банке с компотом.

7. Настаивать масло на листе и цветоносах базилика можно для приготовления изысканной заправки к салатам. Держать такую приправу нужно в темном месте. Что касается срока годности, то он зависит от выбранного масла. В любом случае, долго ее хранить не стоит.

Также в салатное масло для мягкой антисептического и заживляющего действия можно добавлять капельку эфирного масла базилика – но только в том случае, если производитель позволяет использовать свою продукцию в качестве внутреннего средства.