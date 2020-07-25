Знайомий незнайомий базилік: 7 способів отримати від рослини максимум користі

Антисептичні, заспокійливі, спазмолітичні властивості, спроможність покращувати апетит та нормалізувати тонус кишківника, а також здатність запобігати гормональним розладам – все це робить базилік бажаним гостем на столі у будь-яку пору року.

Так вважає лікар вищої категорії за фахом "Гігієна харчування", кандидат медичних наук Тетяна Аністратенко. І доки триває сезон, ці прянощі варто додавати до страв, а разом із цим – подумати про припаси.

1. Споживати базилік свіжим, додаючи до салатів чи напоїв – найбільш очевидний спосіб використання. При цьому слід врахувати, що найбільша кількість ефірної олії в листі - під час цвітіння. Однак згодом рослина починає віддавати всі сили на дозрівання насіння, і концентрація ароматичних речовини знижується. Тож квітконоси можна відщипнути, тоді базилік випустить бокові пагони.

Якщо ж рослину зрізують повністю, то жорсткі стебла, які не годяться для кулінарії, також підуть у діло. Їх можна залити окропом і робити з відвару ванночки для ніг.

2. Збирати рослину на сушку доцільно на початку квітування. Найкраще для цього годиться зелений базилік, фіолетовий гірше зберігає аромат.

Базиліковий чай (особливо з імбиром або з малиною) стане у нагоді в сезон ГРВІ. Невипадково цю рослину використовують і у фармпромисловості як компонент сиропів проти кашлю.

А в Індії, напевно, порадили б додавати сушений базилік до масла гхі – високоочищеного пряженого вершкового масла, яке цінує аюрведична медицина.

3. Базилік можна засолити – абсолютно так само, як це роблять з петрушкою та кропом. Таку заготовку додають до перших та других страв в тій же кількості, що й свіжий – 2-3 грами, вочевидь, зменшуючи при цьому звичну кількість солі.

4. Заморожувати листя – також хороша ідея. Швидке заморожування дозволяє зберегти найбільшу кількість корисних речовин. Щоправда, текстуру листя таки втратить, але це актуально хіба що для ефектної подачі капрезе.

5. Приготувати соус з базиліком та заморозити його – чудове рішення для тих, хто дбає і про смак, і про користь. До того ж, заморожування соусів у пакетах, запаяних вакууматором або закритих зіп-застібкою, дозволяє не вовтузитися з зі стерилізацією баночок, пастеризацією соусу тощо.

"Базилікову класику" нам пропонують Грузія та Італія.

У першому випадку, при приготуванні ткемалі, до блендера прямують сливи, базилік, часник та дрібка чорного молотого перцю. Це не єдиний з можливих переліків прянощів, однак така комбінація практично завжди лежить в основі.

Песто готують з базиліку, оливкової олії, кедрових горішків, пармезану та солі Getty

В другому – песто готують з базиліку, оливкової олії, кедрових горішків, пармезану та солі. І, авжеж, ми пам’ятаємо, що жодна зі статей, присвячена песто, не обходиться без зневажливих випадів у бік блендера – мовляв, у чаші кухонного приладу пряна трава нагрівається та втрачає запах, тож соус необхідно готувати лише вручну, перетираючи його в ступці. Та якщо чесно, слабо віриться у те, що хтось із поціновувачів італійської кухні зможе відчути різницю між соусами ручного та машинного приготування.

Додавати прянощі до маринадів – відмінний спосіб урізноманітнити смак традиційної консервації. Базилік годиться для приготування квашених помідорів. Також він подружиться з яблуками чи грушами у банці з компотом.

7. Настоювати олію на листі та квітконосах базиліку можна для приготування вишуканої заправки до салатів. Тримати таку приправу потрібно у темному місці. Що ж до терміну придатності, то він залежить від обраної олії. В будь-якому разу, довго її зберігати не варто.

Також до салатної олії для м'якої антисептичної та загоювальної дії можна додавати краплинку ефірної олії базиліка – але лише в тому разі, якщо виробник дозволяє використовувати свою продукцію як внутрішній засіб.