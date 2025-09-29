Принц Уильям может стать будущим королем Великобритании, но в своих гастрономических предпочтениях он остается вполне обычным человеком. Как оказалось, наследник престола предпочитает простые и хорошо знакомые десерты, которые любят во многих семьях. Его выбор доказывает: даже королевская кухня не обходится без классики.

О любимом десерте Принца Уильяма рассказал бывший королевский повар Даррена МакГреди изданию Heart Bingo.

Принц Уильям всегда питал слабость к шоколадным десертам. Еще в детстве он часто просил приготовить для него домашнее шоколадное мороженое. В Букингемском дворце этот процесс был довольно сложным: нужно было задействовать целую команду поваров и помощников, чтобы десерт торжественно подали через двадцать минут после заказа.

Совсем другая атмосфера царила в Кенсингтонском дворце, где Уильям чувствовал себя более свободно. Здесь он просто заходил на кухню и просил у шефа шоколадное мороженое. Часто же будущий король сам брал любимый Haagen-Dazs с шоколадной крошкой, садился у окна и наслаждался любимым вкусом.

Однако мороженым его любовь к шоколаду не ограничивается. В различных интервью принц признавался, что обожает классический шоколадный брауни. Причем ему нравится самый простой вариант – без орехов или дополнительных наполнителей. Для Уильяма это идеальный перекус, который он может съесть даже в дороге.

Интересно, что во время официального визита в Корнуол несколько лет назад он заполнял анкету о пищевых привычках. Тогда наследник престола отметил, что на завтрак выбирает яйца, тост с маслом и чай, на обед – простой сэндвич, а среди перекусов всегда есть место для банана и кусочка шоколадного брауни.

Таким образом, кулинарные предпочтения принца Уильяма еще раз подтверждают: абсолютная классика всегда остается вне времени. А его выбор – шоколадное мороженое и брауни – вряд ли удивит тех, кто также считает шоколад лучшим десертом.

