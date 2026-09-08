Бабагануш из запеченных баклажанов с чесноком: простой рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
417
Рецепт закуски
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Бабагануш – очень вкусная, простая в приготовлении закуска из баклажанов, со специями и чесноком. Для оригинального вкуса можно добавить зелень.

Что приготовить из баклажанов

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски из запеченных баклажанов – бабагануш. 

Ингредиенты:

  • Баклажаны 2-3 шт.
  • Паста тахини (кунжутная паста) 2 ст. л.
  • Чеснок 2-3 зубчика
  • Сок 1/2 лимона
  • Оливковое масло 2-3 ст. л.
  • Копченая паприка 1 ч. л. (по вкусу)
  • Соль и черный перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Помойте и запеките баклажаны, выберите серединку, добавьте очищенный чеснок, тахини, лимонный сок, оливковое масло, соль, перец и копченую паприку. Измельчите все до состояния нежного однородного пюре.

Запеченные баклажаны

Выложите закуску на тарелку, украсьте мелко нарезанной зеленью и сбрызните каплей оливкового масла. Подавайте с лавашем или хлебом!

Закуска из баклажана

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