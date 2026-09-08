Бабагануш из запеченных баклажанов с чесноком: простой рецепт вкусной закуски
1 минута
417
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Бабагануш – очень вкусная, простая в приготовлении закуска из баклажанов, со специями и чесноком. Для оригинального вкуса можно добавить зелень.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски из запеченных баклажанов – бабагануш.
Ингредиенты:
- Баклажаны 2-3 шт.
- Паста тахини (кунжутная паста) 2 ст. л.
- Чеснок 2-3 зубчика
- Сок 1/2 лимона
- Оливковое масло 2-3 ст. л.
- Копченая паприка 1 ч. л. (по вкусу)
- Соль и черный перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте и запеките баклажаны, выберите серединку, добавьте очищенный чеснок, тахини, лимонный сок, оливковое масло, соль, перец и копченую паприку. Измельчите все до состояния нежного однородного пюре.
Выложите закуску на тарелку, украсьте мелко нарезанной зеленью и сбрызните каплей оливкового масла. Подавайте с лавашем или хлебом!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: