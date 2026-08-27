Белковая намазка для завтрака: понадобится минимум ингредиентов

Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите, но лучше всего будет – из вареных яиц, рыбы, например, тунца.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, полезной намазки из вареных яиц, с тунцем.

Ингредиенты:

вареные яйца

тунец

зелень

специи

крем-сыр

Способ приготовления:

1. Яйца разомните вилкой или натрите, добавьте тунец, крем-сыр, зелень и специи.

2. Перемешайте и подавайте с гренками.

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