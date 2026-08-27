Белковая намазка для завтрака: понадобится минимум ингредиентов

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
183
Рецепт намазки
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Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите, но лучше всего будет – из вареных яиц, рыбы, например, тунца.

Из чего приготовить намазку

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, полезной намазки из вареных яиц, с тунцем.

Ингредиенты:

  • вареные яйца
  • тунец
  • зелень
  • специи
  • крем-сыр

Способ приготовления: 

1. Яйца разомните вилкой или натрите, добавьте тунец, крем-сыр, зелень и специи.

Ингредиенты для блюда

2. Перемешайте и подавайте с гренками.

Готовая намазка

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