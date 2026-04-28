Если вы хотите приготовить полезное, вкусное, сытное, но при этом белковое блюдо для ужина, идеальным вариантом будут ленивые пирожки из творога. А для яркого вкуса добавьте в основу зеленый лук, специи, чеснок.

Кулинар поделилась в TikTok рецептом очень вкусных, белковых пирожков из творога и вареных яиц.

Ингредиенты:

2 отварных яйца

1 сырое яйцо

150 г творога

60 г твердого сыра

30 г муки

зелень

сушеный чеснок и смесь перцев

Способ приготовления:

1. Все смешать. Сформировать любой формы пирожки и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

Подавайте со сметаной или йогуртовым соусом!

