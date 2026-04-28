Все рецепты
Белковые пирожки из творога и яиц для полезного ужина: делимся простым рецептом
Если вы хотите приготовить полезное, вкусное, сытное, но при этом белковое блюдо для ужина, идеальным вариантом будут ленивые пирожки из творога. А для яркого вкуса добавьте в основу зеленый лук, специи, чеснок.
Кулинар поделилась в TikTok рецептом очень вкусных, белковых пирожков из творога и вареных яиц.
Ингредиенты:
- 2 отварных яйца
- 1 сырое яйцо
- 150 г творога
- 60 г твердого сыра
- 30 г муки
- зелень
- сушеный чеснок и смесь перцев
Способ приготовления:
1. Все смешать. Сформировать любой формы пирожки и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.
Подавайте со сметаной или йогуртовым соусом!
