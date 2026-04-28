Белковые пирожки из творога и яиц для полезного ужина: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Если вы хотите приготовить полезное, вкусное, сытное, но при этом белковое блюдо для ужина, идеальным вариантом будут ленивые пирожки из творога. А для яркого вкуса добавьте в основу зеленый лук, специи, чеснок.

Кулинар поделилась в TikTok рецептом очень вкусных, белковых пирожков из творога и вареных яиц. 

Ингредиенты: 

  • 2 отварных яйца
  • 1 сырое яйцо
  • 150 г творога
  • 60 г твердого сыра
  • 30 г муки
  • зелень
  • сушеный чеснок и смесь перцев

Способ приготовления: 

1. Все смешать. Сформировать любой формы пирожки и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

Подавайте со сметаной или йогуртовым соусом!

