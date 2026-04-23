Белковый завтрак за 5 минут: делимся рецептом вкусного и полезного блюда
Лаваш, творог, яйца – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных, полезных и сытных блюд для завтрака или перекуса. И к тому же, такие блюда готовятся не дольше 10 минут.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень полезного белкового блюда для завтрака или перекуса.
Ингредиенты:
- лаваш
- яйца
- сыр или творог
- специи
- зелень и овощи
Способ приготовления:
1. Смешайте творог, сыр тертый и яйца.
2. Выложите лаваш в форму, сверху сырную массу, добавьте зелень и овощи.
3. Готовьте в духовке 10 минут и подавайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: