Белковый завтрак за 5 минут: делимся рецептом вкусного и полезного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,6 т.
Рецепт блюда

Лаваш, творог, яйца – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных, полезных и сытных блюд для завтрака или перекуса. И к тому же, такие блюда готовятся не дольше 10 минут.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень полезного белкового блюда для завтрака или перекуса.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • яйца
  • сыр или творог
  • специи
  • зелень и овощи

Способ приготовления:

1. Смешайте творог, сыр тертый и яйца.

2. Выложите лаваш в форму, сверху сырную массу, добавьте зелень и овощи.

3. Готовьте в духовке 10 минут и подавайте.

