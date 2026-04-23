Лаваш, творог, яйца – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных, полезных и сытных блюд для завтрака или перекуса. И к тому же, такие блюда готовятся не дольше 10 минут.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень полезного белкового блюда для завтрака или перекуса.

Ингредиенты:

лаваш

яйца

сыр или творог

специи

зелень и овощи

Способ приготовления:

1. Смешайте творог, сыр тертый и яйца.

2. Выложите лаваш в форму, сверху сырную массу, добавьте зелень и овощи.

3. Готовьте в духовке 10 минут и подавайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: