Бризоли – лучшее сытное блюдо из мясного фарша для сытного обеда и ужина. А готовятся бризоли очень просто, достаточно всего лишь приготовить вкусную начинку, это может быть мясной фарш, сыр, крабовые палочки.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных домашних бризолей, которые готовятся очень быстро.

Ингредиенты:

вафли

твердый сыр

фарш

лук

яйца

специи

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш с луком, специями, яйцами.

2. Намажьте вафли фаршем, сверху присыпьте фарш тертым сыром, порежьте.

3. Обмокните в яичный кляр, пожарьте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: