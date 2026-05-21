Бризоли по-новому: рецепт сытного и вкусного блюда из мясного фарша
Если вы хотите быстро приготовить сытное и вкусное блюдо с мясным фаршем, идеальный вариантом будут бризоли. А основой даже могут быть яичные блины.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бризолей с мясным фаршем и яичными блинами.
Ингредиенты:
- фарш свиной
- лук (к фаршу)
- 4 яйца
- сыр тертый
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью и перцем, пожарьте блины.
2. Выложите на блины фарш, сверху тертый сыр, сверните и переложите в форму.
Готовим в духовке разогретой до 180 С 30 минут!
