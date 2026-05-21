Бризоли по-новому: рецепт сытного и вкусного блюда из мясного фарша

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
564
Рецепт блюда

Если вы хотите быстро приготовить сытное и вкусное блюдо с мясным фаршем, идеальный вариантом будут бризоли. А основой даже могут быть яичные блины.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бризолей с мясным фаршем и яичными блинами.

Ингредиенты:

  • фарш свиной
  • лук (к фаршу)
  • 4 яйца
  • сыр тертый
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью и перцем, пожарьте блины.

2. Выложите на блины фарш, сверху тертый сыр, сверните и переложите в форму.

Готовим в духовке разогретой до 180 С 30 минут!

