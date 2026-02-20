Все рецепты
Бризоли по-новому с вкусной начинкой: самый простой рецепт сытного блюда
Бризоли – очень сытное и вкусное домашнее блюдо, основа которого – вафли, мясной фарш со специями и луком, это в классическом варианте. Но, стоит отметить, что еще это блюдо можно готовить и с другой начинкой, это может быть рис, рыбный фарш, крабовые палочки.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных бризолей с рисом и мясным фаршем, которые готовятся 10 минут.
Ингредиенты:
- вафли
- фарш
- вареный рис
- зажарка
- яйцо
- специи
Способ приготовления:
1. Сварите рис, смешайте с зажаркой и фаршем, добавьте специи и перемешайте.
2. Выложите эту массу на вафли, сверху накройте еще одной, порежьте на куски и пожарьте в яичном кляре.
Подавайте горячими!
