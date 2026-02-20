Бризоли – очень сытное и вкусное домашнее блюдо, основа которого – вафли, мясной фарш со специями и луком, это в классическом варианте. Но, стоит отметить, что еще это блюдо можно готовить и с другой начинкой, это может быть рис, рыбный фарш, крабовые палочки.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных бризолей с рисом и мясным фаршем, которые готовятся 10 минут.

Ингредиенты:

вафли

фарш

вареный рис

зажарка

яйцо

специи

Способ приготовления:

1. Сварите рис, смешайте с зажаркой и фаршем, добавьте специи и перемешайте.

2. Выложите эту массу на вафли, сверху накройте еще одной, порежьте на куски и пожарьте в яичном кляре.

Подавайте горячими!

