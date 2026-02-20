Бризоли по-новому с вкусной начинкой: самый простой рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
324
Рецепт блюда

Бризоли – очень сытное и вкусное домашнее блюдо, основа которого – вафли, мясной фарш со специями и луком, это в классическом варианте. Но, стоит отметить, что еще это блюдо можно готовить и с другой начинкой, это может быть рис, рыбный фарш, крабовые палочки.

Бризоли по-новому с вкусной начинкой: самый простой рецепт сытного блюда

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных бризолей с рисом и мясным фаршем, которые готовятся 10 минут. 

Ингредиенты: 

  • вафли 
  • фарш 
  • вареный рис
  • зажарка
  • яйцо 
  • специи

Способ приготовления: 

1. Сварите рис, смешайте с зажаркой и фаршем, добавьте специи и перемешайте.

Бризоли по-новому с вкусной начинкой: самый простой рецепт сытного блюда

2. Выложите эту массу на вафли, сверху накройте еще одной, порежьте на куски и пожарьте в яичном кляре.

Бризоли по-новому с вкусной начинкой: самый простой рецепт сытного блюда

Подавайте горячими!

Бризоли по-новому с вкусной начинкой: самый простой рецепт сытного блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты